Смертельное ДТП в Харькове: допросили мать "мажора" на Infiniti

Мать Харьковского дала показания / suspilne.media

Сегодня мать 16-летнего Николая Харьковского, который на большой скорости за рулем Infiniti совершил ДТП, в результате которого погиб мужчина, дала показания следователю, сообщает Суспільне.

Недавно Марина Дегтяр приехала из-за границы, и следователь смог ее допросить. Правда не ясно, что именно женщина рассказала об этом деле.

Начальник облуправления полиции Станислав Перлин заявил, что в данный момент продолжается досудебное следствие. После этого дело направят в суд.

По словам прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, дело передадут в суд в течение двух месяцев.

Смертельное ДТП в Харькове

Напомним, 27 октября автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый 16-летний Николай Харьковский находится в СИЗО.