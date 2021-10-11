Смерть Полякова: таксист, в автомобиле которого скончался нардеп, признался в ложных показаниях

Нардеп Антон Поляков умер во время поездки в такси в Киеве / УНИАН

Таксист, в машине которого полицейские обнаружили бездыханное тело депутата Антона Полякова, изменил свои показания. Мужчина признался, что солгал о том, что подобрал политика на транспортной остановке, пишет ТСН со ссылкой на адвоката таксиста.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез", – заявил адвокат таксиста.

Он добавил, что за ложные показания его подопечного избили в отделении. И подчеркнул, что "следов нет и экспертиза (избиение) не покажет".

Адвокат также сообщил, что со стороны правоохранителей все же были и другие нарушения. В частности, вместо трех часов в отделении, он провел почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же, таксиста скрывали от адвоката, не называя места допроса и время освобождения

В то же время правозащитник подтвердил, что предыдущие показания его подопечного о том, что в машину умерший депутат сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и якобы судороги шеи, были неправдивыми. Поэтому водитель и нарушил ПДД – чтобы доставить политика в больницу. В это время его и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в скорую.

По данным издания, таксист в 2017 году был судим по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми).

Смерть нардепа Антона Полякова: