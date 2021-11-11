Смерть Полякова не была случайной: астролог раскрыл причину трагедии

Астролог рассказал, из-за чего умер Поляков / УНИАН

Народный депутат Антон Поляков, умерший 8 октября при странных обстоятельствах, 11 ноября отмечал бы свой 34-ый день рождения. Его уход из жизни не был случайным. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог проанализировал гороскоп Полякова и отметил, что в нем содержится указание на насильственную смерть.

"Управитель катастроф и смерти Меркурий в гороскопе нардепа находится в таком положении, символом которого является мужчина, спящий на пакете с одеждой, а над ним змея и леопард, готовый прыгнуть на него. Это – символ насильственной смерти, фальшивой уверенности в чем-либо, трудновоспитуемости. Также это указывает на опасных друзей, которые могут способствовать смерти, а также на опасность ядов и отравления", – рассказал Влад Росс.

Потому астролог убежден, что Антон Поляков "был устранен".

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"Его ликвидировали из-за его трудновоспитуемости характера, чтобы он много не говорил. Слишком много он знал и не собирался молчать. Полякова убили, в этом нет никаких сомнений", – отметил Влад Росс.

Астролог уточнил, что, по его мнению, нардеп был отравлен.

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