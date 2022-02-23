Смерть Елизаветы II: у Букингемского дворца есть план на случай кончины монарха

Похороны королевы Елизаветы II: подробный план на случай смерти монарха / gettyimages.com

Букингемский дворец опровергает слухи о смерти 95-летней королевы Елизаветы II. Венценосная особа здравствует на зло недоброжелателям.

Однако, на случай кончины монаршей особы в Британии существует четкий план действий, рассчитанный на 10 дней. Его называют "Операция Лондонский мост".

По слухам Букингемский дворец сообщит о смерти Елизаветы II кодом: "Лондонский мост рухнул", по первой строчке народной британской песни.

Похороны королевы Елизаветы II: подробный план

День смерти (D-Day)

После смерти королевы семья сообщает об этом ее личному секретарю, который в свою очередь оповещает премьер-министра.

Далее о кончине Елизаветы II узнает высшее руководство страны - члены Тайного совета, верхушка Вооруженных сил и пр. Им отправят послание: "Нам только что сообщили о смерти Ее Величества Королевы. Требуется осмотрительность".

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После этого в известность будут поставлены остальные министры и государственные службы.

Затем очередь британских СМИ. К ним выйдет королевская семья с официальным заявлением.

С этого начинается подготовка к похоронам королевы Елизаветы II. Отпевание состоится в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после смерти монарха, погребение - в семейном склепе рядом с принцем Филиппом.

Елизавета II будет погребена в семейном склепе рядом с супругом, принцем Филиппом / gettyimages.com

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В день смерти королевы парламент отзывают, минобороны организовывает салют, в соборе Святого Павла в Лондоне проводится поминальная служба для правительственной верхушки Британии.

В 18:00 принц Чарльз выступает перед народом по телевидению.

Первый день после смерти королевы (D-Day+1)

В 10 утра во дворце Сент-Джеймс принц Чарльз будет объявлен высокопоставленными членами правительства новым королем Великобритании (официальная коронация состоится позже).

В 15:30 пройдет первая аудиенция у новопровозглашенного суверена, на которой будет присутствовать премьер-министр и чиновники из Кабмина. Действие Парламента останавливается на 10 дней.

День второй (D-Day+2)

Посвящен доставке тела королевы в Лондон, в Букингемский дворец при необходимости.

День третий (D-Day+2)

Король Чарльз принимает соболезнования в Вестминстер-холле, затем посещает шотландский парламент и службу в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.

День четвертый (D-Day+3)

Король Чарльз посещает Северную Ирландию, принимает соболезнования в замке Хиллсборо и присутствует на поминальной службе в соборе Святой Анны в Белфасте.

Проводится репетиция траурного шествия с гробом королевы из Букингемского в Вестминстерский дворец.

День пятый (D-Day+4)

Церемониальный маршрут по Лондону с гробом Елизаветы II. Его доставят из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец. Там же состоится поминальная служба.

Похороны Королевы-матери в марте 2002 года Елизаветы Боуз-Лайон / gettyimages.com

День шестой (D-Day+5)

Гроб размещают на возвышении в Вестминстерском зале, где он будет покоится 3 дня. За это время поданные и гости смогут проститься с Елизаветой II. Лишь один час в сутки гроб будет недоступен для посетителей.

День седьмой — девятый (D-Day+6 – D-Day+9)

Будущий король Великобритании отправляется в Уэльс - принимать соболезнования от местного парламента и наносить официальные визиты будущим подданным. После этого состоится служба в соборе Лиандафф в Кардиффе.

Также шестой день будет посвящен репетиции похоронной процессии.

День десятый (D-Day+9) - День национального траура

Начинаются государственные похороны королевы в Вестминстерском аббатстве. в 12.00 по всей стране объявлено двухминутное молчание.

После этого состоится торжественная погребальная служба в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, в которой и будет похоронена королева.

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