"Слуга народа" обозвал Арахамию "Маугли из очень зеленых джунглей"

Дмитрук сравнил Арахамию с Маугли / скриншот

Нардеп от Слуги народа Артем Дмитрук заявил, что не менял политических взглядов и остается верен идеологии, с которой шел в политику, рассказал он в комментарии Telegram-каналу Pavlovsky News.

Дмитрук вначале сказал, что не понимает, на каком языке разговаривает Арахамия, и сравнил его с Маугли "из очень зеленых джунглей".

Затем нардеп заявил, что за зеленую футболку на улице сейчас могут избить за тарифы, ФОП, отсутствие койко-мест и кислорода в больницах, а также другие сложности в обществе. Дмитрук предположил, что Арахамия очень давно не появлялся на улице, не общался с людьми и не пытался решить их проблемы.

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"Моя идеология не менялась на протяжении этих двух лет. Мои взгляды, мое отношение с людьми, мое взаимодействие с людьми, моя работа на округе не менялись. А вот ваши взгляды, позиции, идеология кардинально поменялись. Поэтому решение за вами", — подчеркнул нардеп.

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4 ноября 2021 года председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе будет рассмотрен вопрос об исключении Артема Дмитрука из состава фракции.

При этом 7 октября Артем Дмитрук не голосовал за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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