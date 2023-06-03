Случится долгожданная встреча: 3 знака зодиака утонут в любви совсем скоро

Астрологи уже составили гороскоп на лето и рассказали в чью жизнь придет любовь.

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3 знака зодиака утонут в любви совсем скоро / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам составили гороскоп на июнь 2023 и рассказали для кого любовь приготовила особенные подарки в первый месяц лета.

Новое самоощущение

Июнь будет ошеломительным для Овна. Чувство, которое вы порождаете внутри себя, феноменально. Вы чувствуете себя огненным шаром положительной энергии . Это означает, что единственный тип людей, которых вы привлечете к себе, будет подобен вашей энергии. Огненный, динамичный и полный жизни и любви. Дни плача и сожаления о своей судьбе в любви прошли. Июнь посвящен исцелению и изменению вашей жизни в духе любви и романтики.

Любовь через край

Лето любви ждет вас, Стрелец. Вы больше не можете это отрицать. Транзит Меркурия поможет направить ваш путь, и как только вы откроете рот, единственное, что вырвется наружу, — это романтические слова и поэтические впечатления. Ты всё почувствуете...Доверяйте себе.

Смелость всё решит

Водолей, последнее, что вы думали, что сбудется, — это идея о том, что вы получите серьезную личную жизнь. Вы любите фантазировать, и вы провели, возможно, слишком много времени в своей голове, а не там, где стоило бы испытывать любовь. Что ж, у июня есть и другие идеи для вас. Кажется, что вы больше не сможете оставаться дома, потому что в вашей жизни есть кто-то, у кого действительно хватает смелости "сделать это реальным".

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал прогноз для каждого знака:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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