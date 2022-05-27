"Случаи будут": санитарный врач дал прогноз по обезьяньей оспы

Оспа обезьян грозит миру новой пандемией/ Фото pixabay.com

В Украине нет подтвержденных случаев обезьяньей оспы, впрочем, они, вероятно, будут, заявляет главный санитарный врач Игорь Кузин.

Однако эпидемиологическую вспышку в стране не ожидают: чтобы инфицироваться, нужно иметь тесный контакт с инфицированным, но болезнь передается не так быстро, как коронавирус, сообщает Суспильне.

"Недостаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь довольно длительный близкий контакт, как с выделениями этого человека, или, например, кровью, или с какими-то биологическими материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не столь велика, как при ковиде", - сказал Кузин.

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В настоящее время в мире зарегистрировано уже более 170 случаев обезьяньей оспы. Санитарный врач объяснил, что, для того чтобы инфицироваться, нужно иметь тесный контакт с инфицированным, и болезнь передается не так быстро, как коронавирус.

Оспа обезьян - симптомы

"Это инфекционное заболевание, оно начинается с лихорадки. Увеличиваются лимфатические узлы, а затем появляются высыпания. Высыпаний может быть достаточно много. Их могут быть десятки и сотни. Это пузырьки, отличающиеся от укусов насекомых. То есть обезьянья оспа протекает значительно тяжелее по сравнению с укусами насекомых", - объяснила врач.

При этом заболевание протекает достаточно долго - от двух до четырех недель.

Как лечить оспу обезьян

Волоха затруднилась ответить, могут ли быть эффективными при обезьяньей оспе препараты, которые применяются при ветряной оспе.

"Я не встретила данных о возможности лечения этими противовирусными препаратами. Возможно, не было таких исследований, потому что этот вопрос раньше не был настолько актуален", - отметила врач.

Как уберечься от заражения оспой обезьян

"Пока специфические способы не очень известны. Но действительно обычные способы должны быть эффективными. То есть избегать физических контактов с больными людьми, избегать половых контактов, потому что и через половые контакты это может передаваться. Но капельным путем эта инфекция распространяется не столь существенно. Не знаю, будет ли введен масочный режим, но людям с ослабленным иммунитетом я бы посоветовала иметь маску и одевать ее, если они путешествуют в Европу", - рассказала доктор медицинских наук Алла Волоха.

Как сообщал Главред, случаи заражения оспой обезьян уже зафиксировали в Великобритании, США, Испании, Португалии, Канаде, Италии и Швеции. До этого вирус был обнаружен только в четырех странах вне Западной или Центральной Африки, и все случаи имели прямое сообщение с континентом.

Тем временем российские пропагандисты связывают возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями.