Случается каждую секунду: что делать, чтобы избежать инсульта

Инсульт случается в мире ежесекундно, и каждые 4 минуты кто-то умирает. Если вы думаете, что это случается только со стеренькими бабушками и дедушками, то это уже давно не так, особенно сейчас, когда война и стресс.
Как сообщает врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook, каждый третий инсульт фатальный. Если повезет, то реабилитация очень долгая и затратная.
От чего бывает инсульт?
В основе наиболее распространенных заболеваний сердца и сосудов, таких как ишемическая болезнь сердца, инсульты и другие, лежит атеросклероз — хроническое заболевание сосудов, для которого характерно отложение атеросклеротических "бляшек".
В результате закупорки просвета сосудов нарушаются кровоснабжение органов и тканей. И само питание оказывает наибольшее влияние в предотвращении инсультов.
Что повышает риск инсульта:
- Высококалорийное питание (за счет большого количества жиров и сахаров).
- Злоупотребление сладостями и мучными изделиями, а также "жидкими сладостями" (лимонады, фруктовые соки и нектары).
- Злоупотребление транс-жирами (содержатся в маргарине, кондитерских изделиях длительного хранения, полуфабрикатах, кремовых начинках конфет, печений, вафлей), особенно – неизвестных марок, просто упакованные, на вес.
- Чрезмерное употребление насыщенных жиров (жирные колбасно-сосисочные изделия, салями, сливочного масла, жирные молочные продукты).
- Дефицит клетчатки (употребление очищенной от оболочек муки и круп, мало овощей, фруктов и ягод).
- Питание, обделенное природными витаминами, минералами и антиоксидантами (преимущественно глубоко переработанная пища, наполненная "улучшателями" запаха, вкуса, консистенции).
Что снижает риск инсульта:
Сбалансированное питание, когда присутствуют эти группы продуктов:
1) белковые;
2) цельнозерновые;
3) овощи, фрукты, ягоды;
4) полезные жиры.
- Питание, без одноразовых жировых нагрузок (например, жирная пицца или торт с кремом, жареная жирная пища).
- Низкогликемическое, с ограничением сладостей. Ограничить – значит употреблять как можно реже, а лучше – заменить ягодами и фруктами.
- Богато клетчаткой и пектином. Это молотые овсяные, пшеничные и ржаные отруби, которые можно добавлять в блюда; запеченные овощи, ягоды, морская капуста. Можно добавлять готовую клетчатку (в виде добавок).
- С контролем употребления поваренной соли (дневная норма — 5 граммов, это примерно чайная ложка).
- Богатое природным витамином С, который необходим для синтеза белка коллагена, являющегося основой здоровых сосудов. Это настой сухих ягод шиповника, зелень петрушки, свежая капуста и квашеная, перец болгарский. Можно дополнительно обогащать рацион витамином С.
- Богатое минералами (магнием, калием, селеном, йодом), витаминами группы В, Д. Это цельнозерновая крупа, орехи, морская капуста, дрожжи пивные (очень полезные, кстати).
- Богато полезными жирами, в частности, растительными омега-3: орехами, семенами льна, сезама, подсолнечника, тыквы, морской рыбой (селедка, скумбрия).
- Не жареное, а преимущественно запеченное, вареное и тушеное.
- С употреблением здоровых некалорийных напитков: воды, а также в небольшом количестве — зеленого и черного чая и кофе без сахара. Пейте простую воду и это лучший способ сохранения здоровья.
- С соблюдением режима питания (завтрак, обед и ужин) и избеганием позднего ужина (ужинать лучше за 2-4 часа до сна). В промежутках между приемами пищи хорошо пить теплую воду, можно подкислить соком лимона.
По словам Скиталинской, питание – это лишь один из "пазлов" в "картине" здоровья. Очень важный, но не единственный.
На фото - пост здоровья от Оксаны Скиталинской:
Обязательно должны быть (и другие "пазлы", такие, как ежедневная разнообразная физическая активность (ходьба, упражнения, йога, легкая или не легкая пробежка, танцы и другие - путем проб и ошибок выбираете, что Вам больше всего по душе), отказ от курения и алкоголя, контроль над стрессами (медитация, перерывы между работой и использованием гаджетов), полноценный сон, тогда обязательно будет желаемый эффект.
Очень важно контролировать свое так называемое метаболическое здоровье, а именно:
- Глюкозу крови - натощак и через 2 часа после еды (каждый из Вас должен иметь дома в глюкометр).
- Артериальное давление (каждый из Вас должен иметь дома тонометр).
- Холестерин и триглицериды (раз в полгода сдавайте анализ крови на липидограму).
- Талия. Широкая талия – прямая угроза здоровью и жизни (имейте дома сантиметровую ленту).
"На нашу судьбу выпало так много испытаний, боли, стресса. И если мы еще будем "добывать" себя курением, сладостями, не будем двигаться, мы не сможем одолеть наших внутренних врагов. Ибо когда мы говорим о победе Украины, то мы говорим о мере всего народа. А есть еще такое понятие, как личная победа: быть здоровым, активным, сильным, чтобы развивать свою страну, видеть, как она восстанавливается, развивается и становится процветающей", - добавляет Скиталинская.
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