Случается каждую секунду: что делать, чтобы избежать инсульта

Каждый третий инсульт - фатальный. Если повезет, то реабилитация очень долгая и затратная.

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Инсульт - теперь атакует не только пожилых / Коллаж Главред, фото Pixabay

Инсульт случается в мире ежесекундно, и каждые 4 минуты кто-то умирает. Если вы думаете, что это случается только со стеренькими бабушками и дедушками, то это уже давно не так, особенно сейчас, когда война и стресс.

Как сообщает врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook, каждый третий инсульт фатальный. Если повезет, то реабилитация очень долгая и затратная.

От чего бывает инсульт?

В основе наиболее распространенных заболеваний сердца и сосудов, таких как ишемическая болезнь сердца, инсульты и другие, лежит атеросклероз — хроническое заболевание сосудов, для которого характерно отложение атеросклеротических "бляшек".

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В результате закупорки просвета сосудов нарушаются кровоснабжение органов и тканей. И само питание оказывает наибольшее влияние в предотвращении инсультов.

Что повышает риск инсульта:

Высококалорийное питание (за счет большого количества жиров и сахаров).

Злоупотребление сладостями и мучными изделиями, а также "жидкими сладостями" (лимонады, фруктовые соки и нектары).

Злоупотребление транс-жирами (содержатся в маргарине, кондитерских изделиях длительного хранения, полуфабрикатах, кремовых начинках конфет, печений, вафлей), особенно – неизвестных марок, просто упакованные, на вес.

Чрезмерное употребление насыщенных жиров (жирные колбасно-сосисочные изделия, салями, сливочного масла, жирные молочные продукты).

Дефицит клетчатки (употребление очищенной от оболочек муки и круп, мало овощей, фруктов и ягод).

Питание, обделенное природными витаминами, минералами и антиоксидантами (преимущественно глубоко переработанная пища, наполненная "улучшателями" запаха, вкуса, консистенции).

Что снижает риск инсульта:

Сбалансированное питание, когда присутствуют эти группы продуктов:

1) белковые;

2) цельнозерновые;

3) овощи, фрукты, ягоды;

4) полезные жиры.

Питание, без одноразовых жировых нагрузок (например, жирная пицца или торт с кремом, жареная жирная пища).

Низкогликемическое, с ограничением сладостей. Ограничить – значит употреблять как можно реже, а лучше – заменить ягодами и фруктами.

Богато клетчаткой и пектином. Это молотые овсяные, пшеничные и ржаные отруби, которые можно добавлять в блюда; запеченные овощи, ягоды, морская капуста. Можно добавлять готовую клетчатку (в виде добавок).

С контролем употребления поваренной соли (дневная норма — 5 граммов, это примерно чайная ложка).

Богатое природным витамином С, который необходим для синтеза белка коллагена, являющегося основой здоровых сосудов. Это настой сухих ягод шиповника, зелень петрушки, свежая капуста и квашеная, перец болгарский. Можно дополнительно обогащать рацион витамином С.

Богатое минералами (магнием, калием, селеном, йодом), витаминами группы В, Д. Это цельнозерновая крупа, орехи, морская капуста, дрожжи пивные (очень полезные, кстати).

Богато полезными жирами, в частности, растительными омега-3: орехами, семенами льна, сезама, подсолнечника, тыквы, морской рыбой (селедка, скумбрия).

Не жареное, а преимущественно запеченное, вареное и тушеное.

С употреблением здоровых некалорийных напитков: воды, а также в небольшом количестве — зеленого и черного чая и кофе без сахара. Пейте простую воду и это лучший способ сохранения здоровья.

С соблюдением режима питания (завтрак, обед и ужин) и избеганием позднего ужина (ужинать лучше за 2-4 часа до сна). В промежутках между приемами пищи хорошо пить теплую воду, можно подкислить соком лимона.

По словам Скиталинской, питание – это лишь один из "пазлов" в "картине" здоровья. Очень важный, но не единственный.

На фото - пост здоровья от Оксаны Скиталинской:

Обязательно должны быть (и другие "пазлы", такие, как ежедневная разнообразная физическая активность (ходьба, упражнения, йога, легкая или не легкая пробежка, танцы и другие - путем проб и ошибок выбираете, что Вам больше всего по душе), отказ от курения и алкоголя, контроль над стрессами (медитация, перерывы между работой и использованием гаджетов), полноценный сон, тогда обязательно будет желаемый эффект.

Очень важно контролировать свое так называемое метаболическое здоровье, а именно:

Глюкозу крови - натощак и через 2 часа после еды (каждый из Вас должен иметь дома в глюкометр).

Артериальное давление (каждый из Вас должен иметь дома тонометр).

Холестерин и триглицериды (раз в полгода сдавайте анализ крови на липидограму).

Талия. Широкая талия – прямая угроза здоровью и жизни (имейте дома сантиметровую ленту).

"На нашу судьбу выпало так много испытаний, боли, стресса. И если мы еще будем "добывать" себя курением, сладостями, не будем двигаться, мы не сможем одолеть наших внутренних врагов. Ибо когда мы говорим о победе Украины, то мы говорим о мере всего народа. А есть еще такое понятие, как личная победа: быть здоровым, активным, сильным, чтобы развивать свою страну, видеть, как она восстанавливается, развивается и становится процветающей", - добавляет Скиталинская.

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