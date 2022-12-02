Сложный характер и буйный нрав: 5 имен мужчин, которых считают самыми жестокими

Самые жестокие имена мужчин / ua.depositphotos.com

Обладающие особыми знаниями деятели сферы эзотерики говорят, что существуют самые жестокие мужские имена. Отрицательная энергия обладателей таких имен зашкаливает и может свидетельствовать об их крайне непростом характере. Эти люди могут проявлять такие качества, как жестокость и бессердечность.

Самые жесткие мужские имена

Эзотерические воззрения повествуют, что первое имя, владелец которого с буйным нравом – Борис. Имя означает "борец". Люди упрямые с непростым характером. Постоянно что-то кому-то пытаются доказать. В окружении ищут противника, борются и конкурируют. Но счастья это не приносит. Становятся по итогу жестокими и бессердечными. Маскируются, истинное лицо показывают только спустя какое-то время. С Борисами, считают эзотерики, сложно договориться.

Сложный характер у Владленов. Цель Владленов – получение лидерства и независимости. Горды. Стремятся быть первыми, на уступки пытаются не идти. Жестоки с женщинами – дают им понять, что могут быстро найти взамен другую женщину.

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Эзотерики среди других имен с негативным значением называют имя Герман. У Германа жесткий характер. Он постоянно кому-то доказывает свою значимость, еще и в агрессивной форме. Может прямо сказать, что думает. Как в семье, так и на работе. Сдерживать эмоции не умеет и считается карьеристом.

О Марках эзотерики говорят как о нарциссах и эгоистах, которые ставят собственное я на первое место. Могут подвести в делах. Женщинам с таким мужчиной не советуют вместе жить, поскольку Марк может ими манипулировать.

Савелий постоянно собой недоволен. Постоянно, как что-то сделает, проявляет недовольство своей работой. В общем, Савелий, имя которого с еврейского переводится как непосильный труд, редко достигает того успеха, к которому стремится. Поэтому Савелий считает себя несчастным.