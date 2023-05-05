Сложнейшая оптическая иллюзия: только самые внимательные могут найти бутылку на изображении попугая

Новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать затылок, поскольку только самые внимательные могут справиться с ее решением.

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Люди ломают голову над новой оптической иллюзией / Bright Side, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии – это отличный способ улучшить свое внимание и улучшить навыки решения сложных проблем. Кроме того, это отличное лекарство от стресса и тревоги, ведь таким образом человек хоть на некоторое время отвлекается от всех проблем.

Как пишет Jagran Josh, новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать затылок, поскольку только самые внимательные могут справиться с ее решением. На рисунке показана лесная сцена, на которой можно увидеть попугая вниз головой. И где-то на картинке прячется бутылка. Ваша задача – заметить ее как можно быстрее. На все про все у вас есть всего 10 секунд.

Найдите бутылку на изображении попугая / Bright Side

Только люди с острым зрением могут найти бутылку в течение установленного времени. То, как она слилась со сценой, затрудняет ее идентификацию с первого взгляда. Вы должны внимательно присмотреться к изображению, чтобы заметить спрятанную бутылку.

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Вы уже заметили бутылку? Если да, то вы действительно очень наблюдательны. Поэтому можете гордиться собой. Бутылка находится в верхней части изображения в перьях попугая.

Бутылка прячется в перьях попугая / Bright Side

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