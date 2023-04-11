Сложная оптическая иллюзия, которая загонит в ступор: 95% людей не смогут посчитать яйца на картинке

Решение этой задачи не лежит на поверхности, придется привлечь всю свою внимательность и смекалку.

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Нужно правильно посчитать яйца в пирамидке/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Головоломки и оптические иллюзии способны хорошо натренировать наш мозг, ведь заставляют сконцентрировать всю свою смекалку и внимательность на выполнении сложной задачи. А следующая загадка имеет определенную "изюминку" и заставит применить логическое мышление. Задача состоит в том, что нужно правильно посчитать яйца, изображенные на картинке.

На первый взгляд эта задача кажется довольно легкой. Но не стоит расслабляться, если вы думаете, что разгадка уже в ваших руках. Ведь наиболее очевидный ответ может оказаться неправильным, пишет Mirror.

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С этой задачей может справиться лишь небольшое количество людей. Для этого придется в первую очередь проявить логику и смекалку, не помешают также математические способности.

Чтобы справиться с такой головоломкой, стоит мыслить нестандартно и не опираться лишь на очевидные вещи.

Прежде чем читать дальше, попробуйте решить загадку самостоятельно. Если вам не удастся это сделать, вы можете найти подсказки ниже.

Нужно правильно посчитать яйца в пирамидке/ УНИАН

Если вы насчитали 20 яиц, то, к сожалению, вы ошибаетесь. Дело в том, что считать также нужно те яйца, которые расположены сзади и которых на картинке не видно. Для того, чтобы справиться с задачей, просто представьте трехмерную пирамидку с яйцами. На картинке видна только одна сторона этой пирамидки.

Ранее мы рассказывали о сложной головоломке, в которой нужно найти козу среди овец за 11 секунд. На картинке изображены десятки овец, и где-то среди этой большой отары незаметно притихла коза.

Также Главред рассказывал о головоломке, с которой справятся только самые внимательные – нужно найти 16 тигров за 21 секунду. На картинке изображен топичный лес, в котором "спрятались" более полутора десятка тигров. Большинство из них заметить будет очень непросто.

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