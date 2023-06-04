Сложная оптическая иллюзия из 19 века: только люди с высоким IQ найдут лицо всадника

Оптические иллюзии всегда очаровывали людей своей загадочностью и магией. Они могут подвергнуть сомнению способ восприятия вещей, обманывая наш мозг. Именно поэтому изучение оптических иллюзий помогает лучше понять, как работает наше зрительное восприятие.
Одну из таких умных иллюстраций можно увидеть на старинном рисунке, где скрыто лицо человека. Этот рисунок был сделан еще в 1880 году. Иллюзия предлагает читателям найти скрытое лицо всадника. Это изображение - еще один интересный способ проверить свой IQ. У вас есть только 15 секунд, чтобы справиться с этой задачей.
Удалось ли вам найти лицо всадника. Если да, то у вас впечатляющий уровень IQ! Если всадника найти не удалось, то предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на это изображение, обращая внимание на каждую деталь. Если найти всадника снова не удалось, то попробуйте перевернуть изображение. Именно на перневернутом изображении вы сможете заметить скрытое лицо всадника.
Для вашего удобства мы выделили лицо мужчины на изображении ниже.
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