УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сложная оптическая иллюзия из 19 века: только люди с высоким IQ найдут лицо всадника

Алина Дембицкая
4 июня 2023, 22:44 обновлено 4 июня, 22:45
168
Иллюзия предлагает читателям найти скрытое лицо всадника. У вас есть только 15 секунд, чтобы справиться с этой задачей.
головоломка
Только люди с высоким IQ найдут лицо всадника / Jagran Josh

Оптические иллюзии всегда очаровывали людей своей загадочностью и магией. Они могут подвергнуть сомнению способ восприятия вещей, обманывая наш мозг. Именно поэтому изучение оптических иллюзий помогает лучше понять, как работает наше зрительное восприятие.

Одну из таких умных иллюстраций можно увидеть на старинном рисунке, где скрыто лицо человека. Этот рисунок был сделан еще в 1880 году. Иллюзия предлагает читателям найти скрытое лицо всадника. Это изображение - еще один интересный способ проверить свой IQ. У вас есть только 15 секунд, чтобы справиться с этой задачей.

Сложная оптическая иллюзия из 19 века: только люди с высоким IQ найдут лицо всадника
Попробуйте найти всадника / Jagran Josh

Удалось ли вам найти лицо всадника. Если да, то у вас впечатляющий уровень IQ! Если всадника найти не удалось, то предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на это изображение, обращая внимание на каждую деталь. Если найти всадника снова не удалось, то попробуйте перевернуть изображение. Именно на перневернутом изображении вы сможете заметить скрытое лицо всадника.

видео дня

Для вашего удобства мы выделили лицо мужчины на изображении ниже.

Сложная оптическая иллюзия из 19 века: только люди с высоким IQ найдут лицо всадника
Правильный ответ / Jagran Josh

Вас может заинтересовать:

интересные новости оптическая иллюзия
Реклама

Главное за день

"РФ обходит санкции": Зеленский собрал важное совещание и пообещал мощные шаги

"РФ обходит санкции": Зеленский собрал важное совещание и пообещал мощные шаги

21:13 Украина
"Власть испуганно отсиделась": глава Белгородщины Гладков не пришел к ополченцам

"Власть испуганно отсиделась": глава Белгородщины Гладков не пришел к ополченцам

21:08 Мир
ВСУ ждет успешное контрнаступление с возвращением территорий – советник Байдена

ВСУ ждет успешное контрнаступление с возвращением территорий – советник Байдена

20:14 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:44

Регулярные атаки РФ: генерал-лейтенант назвал истинную цель оккупантов

22:50

Войска РФ открыли огонь по боевикам ЧВК Вагнер в районе Бахмута – ПригожинВидео

22:44

Сложная оптическая иллюзия из 19 века: только люди с высоким IQ найдут лицо всадника

22:10

Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы

21:21

Когда правильно употреблять "що", "який", "котрий": языковед растолковал дилеммуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:13

"РФ обходит санкции": Зеленский собрал важное совещание и пообещал мощные шагиВидео

21:10

"Русская артистка или своя?": Наташа Королева призналась, что скучает по Киеву

21:08

"Власть испуганно отсиделась": глава Белгородщины Гладков не пришел к ополченцамВидео

20:47

Лукашенко покупает у Путина "троянского коня"мнение

Реклама
20:24

Таких слов вы точно не слышали: как на украинском сказать "селфи" - Аваменко ответилВидео

20:18

Он разлетается за 1 минуту со стола: уникальный летний рецепт - успейте приготовитьВидео

20:14

ВСУ ждет успешное контрнаступление с возвращением территорий – советник БайденаВидео

20:07

"Меня размазало. Шансов не много": Кристина Горняк заговорила про удаление почки

19:47

Расизм, хамство и имперский дух: квазикультура "Русского мира"мнение

19:26

Уникальные 4 предмета: без них не могли обойтись на кухне советские хозяйкиВидео

19:15

Украина в НАТО после победы: у Резникова потребовали от Альянса четких гарантийВидео

18:39

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти пчелу на цветах за 8 секунд

18:36

Бывший муж Ани Лорак во время своей свадьбы в Киеве удивил подарком для российских оккупантов

18:11

Заплакала от боли: Зеленская не сдержала слез во время открытия памятника погибшим детямВидео

18:04

"Мы разводимся!": Регина Тодоренко ошеломила заявлением даже Влада Топалова

Реклама
17:53

Песков потроллил Путина рассказом о его реакции на атаки по Кремлю и МосквеВидео

17:14

Несется дикий шторм: Украину резко накроет похолодание с градом и ливнямиВидео

17:11

Юный пасынок украинский ведущей погиб на войне - Валентина Хамайко в трауреВидео

17:00

Отец неистово кричал, когда увидел тело: российская ракета убила 2-летнюю ЛизочкуВидео

16:42

Скандального принца Гарри выдворяют из США из-за наркотиковВидео

16:34

"Волшебное маленькое существо": Де Ниро поздравил Пачино с будущим отцовством

16:27

"Ждите следующих шагов": ВСУ отбили у войск РФ позиции в Бахмуте – ПригожинВидео

16:06

"Я бы поступал так же": Александр Пономарев заступился за Светлану ЛободуВидео

16:00

Что будет, если не закрывать крышку унитаза: многих ошеломит этот ответВидео

15:55

"Конец эпохи путинской стабильности": у Зеленского отреагировали на события в ШебекиноВидео

15:41

Для чего на самом деле нужна решетка в духовке

15:40

Набрал 30 кг: красавчик из "Бедной насти" изменился до неузнаваемости

15:37

Войска РФ атакуют у Лимана и Купянска, чтобы выйти на границы Донбасса – ВСУВидео

14:42

Почему кошки любят спать на чистом белье: 4 неочевидные причины

14:34

Ополченцы на Белгородщине взяли в плен военных России и обратились к губернаторуВидео

14:32

Легендарная группа Guns N' Roses поддержала Украину и посвятила украинцам песню

14:29

ВСУ пошли вперед: Сырский рассказал о важном боеВидео

13:35

Данилов откровенно рассказал о потерях Украины в боях за БахмутВидео

13:26

Русские и польские добровольцы зашли в Шебекино: в Сети появилось заявлениеВидео

13:23

Предательница "страдает": как сейчас живет сбежавшая из Украины ПовалийВидео

Реклама
13:14

На войне погиб воин из Закарпатья Василий Легач: без отца остались двое детей

13:10

Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" впервые стал отцом

13:03

"Падающие обломки принесут много бед": какой регион Украины под угрозой - прогнозВидео

12:59

Тина Кароль на грузинском ТВ поразила фанатов элегантным образом

12:39

Прогноз Таро на полнолуние 4 июня 2023: Ракам - соблазн, Стрельцам - ностальгияВидео

12:37

Гороскоп на неделю 5 – 11 июня: что ждет каждого знака зодиакаВидео

12:05

"Волнами направляться": Игнат рассказал как пройдут тренировки пилотов для F-16

11:40

"Впервые за год обнял родных": танцор-воин Дикусар вышел на связь с поклонниками

11:33

Зачем 5 июня пересматривали все деньги в кошельке: приметы и что запрещено делать после ТроицыВидео

11:13

В Украине будут платить за газ по другим тарифам: кто заплатит меньше всего

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять