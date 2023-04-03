Сложная головоломка, которая под силу только самым внимательным: как найти козу среди овец за 11 секунд

Чтобы справиться с задачей, нужно собрать воедино всю свою внимательность и смекалку.

Нужно найти козу серез овец/ Playbuzz

Головоломки помогают "расшевелить" наш мозг и являются своеобразной зарядкой для умственных способностей. Для решения таких задач придется максимально сконцентрироваться на цели и проявить всю свою смекалку. Новая головоломка, в который предлагается как можно скорее найти козу среди овец, потребует чрезвычайной внимательности.

Авторы такой головоломки предлагают попробовать выполнить ее за 11 секунд или меньше. Но сложность такой задачи достаточно высока, поэтому не стоит расстраиваться, если ее выполнение отнимет у вас больше времени.

Также авторы предлагают сыграть в эту игру вместе со своими друзьями и посоревноваться, у кого выполнение задания займет как можно меньше времени. В таком случае хорошее проведение свободного времени с друзьями точно гарантировано.

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При этом нет никаких ограничений по возрасту людей, которые могут участвовать в решении головоломки – она под силу любому, главное – правильно применить все свои навыки и позвать на помощь свою внимательность.

Нужно найти козу серез овец/ Playbuzz

Ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, которую невозможно разгадать за 5 секунд. Головоломка предлагает найти ломтик арбуза без косточек на картинке, где нарисованы в общей сложности 250 ломтиков арбуза с косточками.

Также ранее Главред рассказывал о новой головоломке, на которой всего за 7 секунд нужно найти скрытую лампу.

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