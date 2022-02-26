Словения поможет Украине оружием - передаст каски, винтовки и боеприпасы / pixabay.com

Министр Обороны Словении Матей Тонин в эфире вечернего шоу 24UR ZVEČER заявил, что Словения поможет Украине оружием.

"Мы пошлем им каски, винтовки и сопутствующие боеприпасы", - сказал он.

"Все эти страдания - результат действий одного человека, который вообразил, что хочет восстановить советскую империю. Этой империи больше нет, и сейчас весь мир подвергается испытанию, потому что от исхода в Украине зависит и будущий режим", - подчеркивает Тонин.

"Если то, что происходит в Украине, пройдет безнаказанно, и президенту Путину и его ближайшему окружению удастся завоевать Украину, то, безусловно, возникает законный вопрос о том, кто будет следующим, какая страна, потому что я уверен, что он не остановится. Это решающий момент, когда необходимо помочь Украине", - заявил он.

Когда его спросили, как Словения поможет, он сказал: "В последнее время я несколько раз слушал президента Зеленского, который подчеркивал, что Украина в 2022 году отличается от Украины в 2014 году. Он сказал: "Мы не ожидаем, что Запад будет бороться за нас, мы будем бороться за себя. Но мы ожидаем, что Запад поможет нам в техническом и военном плане". На встрече членов НАТО одним из важных моментов было то, что страны делают все возможное, чтобы помочь также и в военном плане. Именно поэтому Словения откликнулась на этот призыв и поможет Украине оружием. В эти дни мы отправим Украине шлемы, винтовки и боеприпасы. Мы хотим, чтобы Киев мог защитить себя".

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Он сказал, что решение было несложным, потому что Словения имеет 30-летний опыт того, как трудно ждать оружия в такой ситуации.

На вопрос, не боится ли Словения ответных мер со стороны России, которыми Путин угрожает всем, кто будет помогать Украине, он ответил, что необходимо готовиться в первую очередь к кибератакам. Но он подчеркнул: "Свобода не имеет цены, а это значит, что всегда нужно бороться за правильные вещи".

Меж тем в ООН заявили, что мир продолжит привлекать Россию к ответственности - уже более 50 стран осудили вето Российской Федерации на резолюцию ООН по войне против Украины.

Также ЕС запретил поставлять России самолеты, из-за чего РФ может потерять половину авиафлота.

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