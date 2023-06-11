Слова 'СКУРпульозний' в украинском языке нет: Авраменко ошеломил объяснением

Заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников, подчеркнул Авраменко.

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Слова "СКУРпульозний" в украинском языке нет / скриншот

Известный учитель и языковед Александр Авраменко посвятил свой экспресс-урок по украинскому языку обогащению словарного запаса граждан.

"Предлагаю выяснить, чем отличаются слова "копіткий" и "кропіткий, и что они означают. Эти слова не так давно вошли в наш язык. "Копіткий" и "кропіткий" – это тот, который требует много внимания, времени, усилий и терпения. То есть это синонимы", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как отметил языковед, слова "копіткий" и "кропіткий" употребляют, когда речь идет о какой-то работе. Например, "копітка робота" или "кропітка робота".

Близким к этим прилагательным является слово "клопітливий", которое происходит от слова "клопіт". Также есть близкое слово "ретельний".

"А вот то, что требует особой точности, называем "скРУПульозний". Мой опыт показывает, что многие люди неправильно пишут это слово. Обратите внимание, не "СКУРпульозний", а "скРУПульозний", - сказал Авраменко.

Он объяснил, что слово "скрупул" происходит от латыни и означает маленький острый камешек. Кроме того, когда-то это слово означало еще и единицу веса.

"Итак, запомните слова-синонимы: "копіткий", "кропіткий", "клопітливий", "ретельний" и "скрупульозний". И попробуйте после этого сказать, что наш язык небогат. Наконец лишь добавлю, что заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников", - подчеркнул языковед.

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Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как еще несколько десятилетий назад Украина могла потерять навсегда некоторые слова из своего языка, поскольку работала советская политика сближения языков. Так, языковед рассказал о колоритном слове "дармовис", о котором мало кто знает.

Также Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, каким вкусным-превкусным украинским словом можно назвать бутерброд.

Смотрите видео о том, в каких случаях употребляются слова "страсний" и "пристрасний":

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