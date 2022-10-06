"Слепой амур меня пронзил стрелою": 5 психологических уловок, которые помогут влюбить в себя любого

Как влюбить в себя человека / pixabay.com

Да простят нас закоренелые романтики и верующие в любовь с первого взгляда, но влюбить в себя можно кого угодно используя научный подход. И в этом нет ничего дурного, если знать, как правильно пользоваться инструментами, которые нам услужливо предоставляет наш мозг.

Существует множество исследований о том, как влюбить в себя человека: взгляды, манипуляции, психологические трюки, основанные на базовых инстинктах… Все это – инструменты целеустремленного человека, который решил добиться любви того, кто к нему холоден. Пока что.

Главред против насилия, поэтому предлагает самые мягкие, но действенные способы, как сделать так, чтобы в вас влюбились до безумия.

1. Теплый прием

Джон Барг, социальный психолог из Йельского университета, за время своих исследований пришел к выводу, что существует прямая связь с температурой тела и психологическим состоянием человека. В теплой комфортной обстановке собеседник раскрывается более свободно, и настроен дружелюбно. Поэтому на первом свидании никакого мороженного, прогулок под дождем или парного катания на коньках. Только теплые еда и напитки, приглушенный свет и уютная атмосфера.

Как влюбить в себя парня - психологические приемы / pixabay.com

2. С широко открытыми глазами

Вы наверняка замечали, что интимный полумрак более располагает к приятной беседе. Оказалось, это отнюдь не клише, навязанное нам популярной культурой, бульварными романами и романтическими комедиями. Люди с расширенными зрачками кажутся их собеседникам более привлекательными и располагающими. Увы, размером своих зрачков по мановению волшебной палочки мы управлять не способны. А вот воспользоваться физиологическими особенностями человеческого организма – легко, ведь чем меньше света в помещении, тем шире зрачки. Шаг второй: выбирайте для свиданий места с приглушенным светом.

3. Обман для мозга, сигнал для сердца

Как и чем измеряют любовь? Таким исследованиям посвятил свою научную жизнь гарвардский психолог Зик Рубин, и, похоже, вплотную приблизился к ответу. Влюбленные люли при беседе смотрят друг другу в глаза около 75% времени проведенного вместе. Достаточно большая цифра по сравнению с 30%, если речь идет об обычном разговоре с человеком, к которому у вас нет теплых чувств. При длительном зрительном контакте мозг вашего собеседника начинает воспринимать ваш взгляд, как сигнал к выработке фенилэтиламина – гормона влюбленности, того самого, который превращает людей в неисправимых романтиков с бабочками в животе. Для начала неплохо!

Как влюбить в себя мужчину раз и навсегда / pixabay.com

4. Любовный шифр

При повседневном общении с потенциальным объектом ваших нежных чувств, взаимную привязанность поможет развить "секретный язык" - общие шутки, случайно проскользнувшие в разговоре и понятные только вам двоим, цитаты из книг и фильмов, которые нравятся вам обоим, забавные слова, жесты или подмигивания и прочие вещи, которые будут иметь ценность лишь для вас двоих. Они придают вашему бытовому общению глубину, и переносят его на совершенно новый уровень. Собеседник начинает видеть в вас нечто особенное, и вы даете ему возможность почувствовать себя также. Такая интимность без интима невероятно сближает.

5. Секретные материалы

Влюбленному человеку потенциальный партнер кажется идеальным во всем. Поэтому на первых порах мы так боимся показаться избраннику недостаточно красивыми, умными, утонченными и дальше по списку комплексов, продолжать который можно до бесконечности. Психологи же утверждают, что большинство людей с большей охотой идут на свидание (и с удовольствием его повторяют) с человеком откровенным и искренним. Если нервную дрожь вам преодолеть не удается, начать стоит с малого: в ходе беседы расскажите о себе какую-то забавную историю, раскройте маленький секрет, который подходит к теме вашего разговора. Посвящение в подобную подробность сделает вас "сообщниками", хранителями некой тайны, что уже предполагает новый уровень связи и взаимного доверия. Конечно, тут важно не переборщить: говорить следует в веселой, шутливой манере, не опускаться до самокопания и не акцентировать внимание на собственных недостатках.

Психологические трюки, как влюбить в себя человека / pixabay.com

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