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Следующий штамм коронавируса будет убивать одного из трех человек: что думают ученые

3 августа 2021, 10:57

Будущий штамм может быть устойчивым к вакцинам.

коронавирус
Перспектива более смертоносного варианта является "реальной возможностью" / Daniel Foster / flickr.com/

По мнению ведущих ученых британского правительства, новый вариант Covid, который может убить до одного из трех человек, является "реальной возможностью".

Документы, опубликованные Научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям (SAGE), предупреждают, что будущий штамм может быть столь же смертоносным, как и MERS, летальность которого составляет 35 процентов, на подходе.

Группа экспертов No10 утверждала, что вероятность мутации вируса наиболее высока, когда она наиболее распространена, как в настоящее время имеет место в Великобритании.

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И обратная сторона чрезвычайно успешной кампании вакцинации в Великобритании состоит в том, что команда предупредила, что более высокий уровень иммунитета в стране может помочь ускорить эволюционный процесс вируса.

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Согласно докладу, внедрение бустерных вакцин этой зимой и ограничение передачи могут помочь предотвратить появление мутантного штамма.

В нем также говорится, что министрам, возможно, придется рассмотреть возможность выбраковки или вакцинации животных, которые, как будет установлено, являются носителями вируса, чтобы не дать ему потенциально подхватить еще одну мутацию и вернуться к людям.

Однако в отчете SAGE также утверждается, что не менее реалистично и то, что Covid мутирует, чтобы со временем стать менее смертоносным.

Ученые раскрыли угрозу варианта супермутанта в статье, в которой рассматриваются потенциальные сценарии, которые могут возникнуть в не столь отдаленном будущем.

Эксперты, имена которых не называются, заявили, что будущий штамм может быть устойчивым к вакцинам, если он возникнет в результате слияния устойчивого к уколу бета-варианта с более трансмиссивными альфа- или дельта-вариантами.

Процесс, известный как рекомбинация, может привести к появлению штамма с "повышенной заболеваемостью и смертностью".

Команда признала, что вакцины должны работать, если только не было сверхмощной мутации, которая сделала уколы гораздо менее эффективными при блокировании серьезного заболевания, что, по мнению многих экспертов, маловероятно.

Но они сказали, что можно было бы ожидать дополнительной летальности "даже перед лицом вакцинации, поскольку вакцины не обеспечивают абсолютного стерилизующего иммунитета".

По словам ученых, перспектива более смертоносного варианта является "реальной возможностью" и окажет огромное влияние на дальнейшее увеличение числа погибших в Великобритании и в мире.

Политики предупредили, что в этом ужасающем отчете показано, что правительство "не должно расслабляться", поскольку Великобритания, похоже, выходит из своей нынешней третьей волны пандемии.

Доктор Филиппа Уитфорд, заместитель председателя Всепартийной парламентской группы по коронавирусу, сказала: "Этот отчет, который должен был вызвать шок в правительстве Великобритании, вместо этого был тихо ускользнул среди множества отчетов во время парламентских каникул.

"Рекомендации и комментарии, сделанные SAGE, демонстрируют простую реальность - мы еще не "победили" этот вирус.

На этой неделе Великобритания передала на международном уровне только свои первые дозы вакцины, и, если не будет быстрого роста мирового производства за счет обмена знаниями и технологиями, просто невозможно будет вакцинировать мир и положить конец пандемии.

"Без более строгих мер пограничного контроля мы рискуем импортировать устойчивые к вакцине варианты, в то время как неконтролируемое распространение здесь может привести к еще одному варианту в Великобритании".

Профессор Мартин Макки, эксперт в области общественного здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сказал: "Эти резкие слова собственных советников правительства подчеркивают то, о чем многие из нас предупреждали, и подтверждают, что препятствия еще предстоит преодолеть.

"Правительство не может успокаиваться, оно должно продолжать поддерживать разработку вакцин следующего поколения и уделять первоочередное внимание сокращению инфекций здесь, у себя дома, чтобы снизить вероятность появления другого домашнего варианта".

Предупреждения о вариантах были разбросаны по серии отчетов, представленных правительственной консультативной группой в рамках ее еженедельного обязательства прозрачности.

SAGE предупредила, что вирус может заразить множество различных животных, включая норок, которых в Дании приходилось убивать тысячами.

Группа предупредила, что для других видов может потребоваться дальнейшая выбраковка или вакцинация животных, чтобы они не стали резервуарами для вируса.

Они перечислили собак, кошек, мышей, крыс и хорьков как животных, которые, как известно, были инфицированы Covid.

Еще одна потенциальная проблема, которую они обнаружили, - это использование противовирусных препаратов для лечения Covid, когда пациент уже инфицирован.

No10 уже запустил "антивирусную рабочую группу" с целью поиска лекарств, которые британцы могут принимать дома для лечения любых симптомов Covid.

Ученые предупредили, что чрезмерное употребление лекарств может привести к появлению большего количества мутантных штаммов, и предупредили врачей, чтобы они прописывали их только в самых серьезных случаях Covid.

Но в более обнадеживающих новостях группа также предсказала, что это "реальная возможность в долгосрочной перспективе", что по мере того, как Covid продолжит мутировать, это вызовет менее серьезное заболевание.

Группа написала: "Другими словами, этот вирус станет похож на другой человеческий CoV, который вызывает простуду, но с гораздо менее серьезными заболеваниями". .

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