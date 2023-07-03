Сладкое детство в СССР: культовые советские сладости, которые обожали дети

Сладости, которыми дети наслаждались в СССР, были простыми, но дорогими воспоминаниями.

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Какие сладости ели дети в ссср / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Когда речь заходит о воспоминаниях о детстве в СССР, многие люди вспоминают вкусные сладости, которыми они наслаждались. В то время, когда выбор продуктов был ограничен, дети радовались каждой лакомству.

Давайте вместе окунемся в ностальгическую атмосферу и вспомним, какие сладости были популярны у детей в СССР.

Шоколад "Аленка"

Одна из самых любимых шоколадок в СССР был "Аленка". Она была изготовлена из молочного шоколада. "Аленка" стала символом детства и до сих пор вызывает воспоминания о сладком удовольствии.

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Ириски

Ириски были популярным сладким лакомством в СССР. Они представляли собой карамельные конфеты, изготовленные из сгущенного молока и сахара. Ириски были мягкими и нежными, и их вкус запоминался на долгое время.

Мармелад

В СССР мармелад был очень популярным сладким лакомством. Он был доступен в различных формах и вкусах, включая фруктовые и ягодные варианты. Дети любили его яркие цвета и сладкий вкус.

Зефир

Зефир - это мягкое и пушистое маршмэллоу, которым дети в СССР обожали лакомиться. Он был доступен в разных формах и вкусах, в том числе с добавлением фруктовых паст и ароматов.

Карамель "Коровка"

Карамель "Коровка" была одним из самых популярных видов карамели в СССР. Она изготавливалась из сгущенного молока и имела нежный вкус. Каждая карамель была упакована в индивидуальную обертку с изображением коровки.

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