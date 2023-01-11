glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Счастье не за горами: у трех знаков Зодиака вскоре начнется сплошная белая полоса

11 января 2023, 16:10
Главред рассказывает, кого из знаков Зодиака в этом году ждет сказочное везение, стремительный финансовый взлет, а также успехи в любовной сфере.
семья
В трех знаков Зодиака в 2023 году начнется белая полоса в жизни / pixabay.com

В 2023 году звезды выбрали трех счастливчиков, у которых жизнь заиграет яркими красками. У этих людей черная полоса наконец сменится белой. И это будет заметно практически во всех сферах жизни. Главред рассказывает, кого из представителей зодиакального круга в этом году ждет сказочное везение, стремительный финансовый взлет, а также успехи в любовной сфере.

Планы осуществятся щелчком пальцев

В 2023 году представитель водной стихии сможет наконец забыть обо всех проблемах, которые его так беспокоили. Уже во второй половине года проницательные и благородные Раки заметят, что в их жизнь приходит все то, о чем они мечтали на протяжении последних нескольких лет. Планы будут осуществляться практически одним щелчком пальцев. Особенно это будет касаться финансовой сферы. Не исключено, что в 2023 году Раки сменят сферу занятости на ту, которая им ближе по душе, и которая приносит хороший заработок.

В конце года Раков ждут приятные перемены в личной жизни. Одинокие представители этого знака наконец встретят человека, который будет понимать их с полуслова. Те Раки, которым судьба уже подарила любимого человека, имеют все шансы узаконить свои отношения и сыграть свадьбу. А семейным Ракам звезды пророчат долгожданную весть – пополнение в семье.

Звезды будут помогать во всех начинаниях

Представителя стихии земля в 2023 году ждут невероятные профессиональные свершения, которые существенно улучшат финансовое состояние. Выносливым и всегда пунктуальным Девам следует ожидать повышения на работе, которого они уже так давно ждут. В этом году звезды будут помогать Девам во всех начинаниях, а потому стоит не бояться проявлять инициативу во всех рабочих вопросах. Способности представителей этого знака точно не останется без внимания.

В любовной сфере звезды пророчат Девам интересные знакомства, которые могут перерасти во что-то большее. Не исключено, что в 2023 году представители этого знака Зодиака наконец встретят своего человека. Это может произойти во время поездки на отдых, который в этом году Девы точно себе смогут позволить.

Пришло время выйти из зоны комфорта

Еще один представитель водной стихии может достичь невероятного успеха в 2023 году, однако есть одно условие. Мудрые и тактичные Рыбы в этом году должны прекратить бояться рисков. В сфере карьеры все будет идти как по маслу, если Рыбы решатся выйти из зоны комфорта. Представителям этого знака Зодиака нужно не бояться показывать свой потенциал и он обязательно будет оценен. Также в 2023 году Рыбы могут получить интересное предложение в совершенно новой, неизведанной сфере. Стоит не бояться перемен, а наконец сказать жизни "да".

На любовном фронте звезды пророчат Рыбам сплошное везение. Во второй половине года есть высокий шанс судьбоносной встречи. Представителям этого знака Зодиака нужно наконец забыть об одиночестве и готовиться к романтическим отношениям. Если у Рыб уже есть пара, то в 2023 году отношения с любимым человеком станут еще крепче.

Вас может заинтересовать:

Рак гороскоп Рыбы Дева гороскоп Рыбы гороскоп Дева Рак гороскоп интересные новости гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:56

Kalush Orchestra удивили фанатов новым клипом со Шварценеггером

16:45

Вкуснейший рецепт вареников с сюрпризом на Старый Новый год: узнайте, что вас ждет весь 2023 годВидео

16:22

Польша передает Украине роту танков Leopard: Дуда раскрыл деталиВидео

16:14

Каков отец, такой и сын: Бедрос Киркоров называет Украину республикойВидео

16:10

Счастье не за горами: у трех знаков Зодиака вскоре начнется сплошная белая полоса

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:03

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: в Силах обороны назвали вероятные целиВидео

15:59

Пограничники вместе с ВСУ ярко отправили "к кобзону" группу вагнеровцев под СоледаромВидео

15:57

Президенты Польши и Литвы приехали во Львов: Зеленский подписал общую декларациюВидео

15:20

Враг перебрасывает резервы, идет на штурм: в Минобороны рассказали о боях в СоледареВидео

Реклама
15:13

Какие 3 блюда нужно приготовить на Старый Новый год: можно узнать свою судьбу и привлечь достатокВидео

15:08

"Снова карта идет "аркан смерти": таролог предупредил киевлян об угрозе новых атак враговВидео

15:07

Страной руководит "хромая утка": в РФ панически ищут преемника Путину - СМИ

14:59

У любовницы Путина нашли элитную квартиру в Петербурге: росСМИ раскрыли деталиВидео

14:31

Американский генерал назвал главную цель РФ в войне с УкраинойВидео

14:30

Защищая Украину, погиб интернациональный чемпион по смешанным единоборствам

14:27

Пакистан отправит Украине снаряды для пушек большого калибра – The Economic TimesВидео

14:20

Сорок лет - страха нет: почему нельзя праздновать 40-летие и как отмечать без опасности для жизни

14:03

В Курской области произошел взрыв: в стране-агрессоре пожаловались, что "дрон ранил российских военных"

14:00

С Днем дочери 2023 - теплые мамины поздравления со Всемирным днем дочери

13:46

Могут готовить к участию в войне в Украине: в Беларуси создают аналог ЧВК ВагнераВидео

Реклама
13:36

Пока в пределах Украины русские войска, она не вступит в ЕС - замглавы Еврокомиссии

13:35

Зачем замораживать крупы: это поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

13:23

Тяжелые бои в Соледаре и Бахмуте: генсек НАТО призвал сломать ситуацию на сторону Украины военной помощьюВидео

13:10

Война в Украине: виден ли свет в конце туннеля – чат с генералом Николаем Маломужем

13:04

Мадонну обвиняют в торговле и сексуальном использовании африканских детейВидео

12:59

В Украине уничтожен подполковник РФ - командир "элитного" отряда спецназа ГРУВидео

12:57

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений: заблестит словно из магазинаВидео

12:53

В Украине "зажмурили" российского чиновника-оккупанта

12:52

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

12:31

ВСУ ликвидировали "зэка"-вагнеровца, который сжег 2 людей: его мать возмутилась отсутствием "почестей"ФотоВидео

12:30

Мемуары принца: Гарри описал бурное свидание с Меган Маркл в отелеВидео

12:20

Американские БМП Bradley дадут возможность для наступления ВСУ – ПентагонВидео

12:18

92 бригада получила 20 генераторов от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:11

Военный эксперт пояснил, что означает перебрасывание врагами войск в Беларусь

11:55

Переговоры с Россией не имеют смысла, ее нужно победить на поле боя – ХоджесВидео

11:49

У Путина высказались насчет перспектив мирных переговоров Украины и РФВидео

11:44

"2023 год должен стать решающим": РФ готовит наступление в следующие несколько недель – генерал БританииВидео

11:43

Сладкая жизнь: как понять, что мед испортился и что делать со старым продуктом

11:26

Звезда фильма "Тот, кто прошел сквозь огонь" тяжело ранен в боях за СоледарВидео

11:18

Штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков": Свитан рассказал о тяжелых боях за город

Реклама
11:07

"Плюсовой температура воздуха будет везде!": мороз и холод отступят из УкраиныВидео

10:59

Бои за Соледар: в Сети раскрыли обман "вагнеровцев" с "фото из пещер"Видео

10:58

Как очистить ручки газовой плиты за 2 минуты: 3 экспресс-способа

10:44

Тошнотворную Кудрявцеву тошнит от россиянВидео

10:37

Всего 2 ложки горчичного порошка и ваш унитаз будет блестеть: как приготовить средство

10:24

Соледар не захвачен РФ: Череватый опроверг заявления оккупантовВидео

10:18

Украина освободит Крым до конца августа – американский генералВидео

10:15

Проживут до 100 лет и не утратят аппетит к жизни: обладателей 4-х имен судьба наградила долголетиемВидео

10:10

"Впереди битвы и слезы, но третьей мировой не будет": Зеленский выступил на кинопремии Золотой глобус

09:41

Даже следа не останется: 3 способа, как убрать старое жирное пятно без стирки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять