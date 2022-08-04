Сладкая жизнь - чем полезен нектарин и кому нужно его есть / https://ua.depositphotos.com/

Нектарин польза

Для того, чтобы ответить на вопрос: "Чем полезен нектарин?", необходимо еще раз напомнить, что он – подвид персика, полученный в результате мутации и всяческих агроэкспериментов.

Этот фрукт:

укрепляют защитные свойства организма;

восстанавливают мышечную активность;

улучшают зрение;

предупреждают судороги;

обеспечивают организм энергией;

снимают напряжение после трудового дня;

поднимают настроение;

нормализуют работу почек и других органов мочевыделения;

предотвращают формирование камней;

Что полезнее - персик или нектарин

Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Оба фрукта, поскольку ближайшие "родственники", богаты полезными минералами. К примеру, калий мощно укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов. Магний сильно успокаивает нервную систему. А кальций, фосфор и фтор укрепляют кости. Железо же, в конечном итоге, нормализует работу гормонов. Цинк ‒ улучшает состояние кожи.

И персик, и нектарин, обладают мощным мочегонным свойством. А это, в свою очередь, выводит из организма и токсины, и свободные радикалы.

В нектаринах по умолчанию заметно выше концентрация витамина А, С, железа, калия, магния и бета-каротина. Но ‒ и это ответ на вопрос "Чем вреден нектарин" ‒ людям с повышенным уровнем сахара в крови следует помнить, что этот фрукт в несколько раз слаще персика. И есть его нужно исключительно после рекомендации медика.

Нектарин польза для женщин

Витамины А и С помогают восстановить дамам здоровый цвет лица;

Цинк и фолиевая кислота помогают отращивать волосы и хорошие-здоровые ногти;

Витамин В9 поддерживает гормональную функци;

Пектин улучшает пищеварение;

Нектарин при похудении

Нектарин — низкокалорийный фрукт. В 100 грамм его мякоти содержится до 12 грамм глюкозы и фруктозы. То есть понятно ‒ он легко позволяет избавиться от чувства голода.

Кроме того, нектарин восстанавливает и нормализует обмен веществ, а затем ‒ налаживает работу желудочно-кишечного тракта (что крайне важно для нормализации веса). Кроме того, фрукт помогает выводить лишнюю жидкость и убирает отеки тела.

Более того, некоторые диетологи говорят ‒ если употреблять на протяжении недели от одного до трех нектаринов в сутки, то можно не только немного похудеть, но и качественно почистить организм без использования химических препаратов.