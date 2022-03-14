Слабый и неуверенный в себе "силач": развенчан главный миф о Путине

Развенчан главный миф о Путине

Эксперт по фашизму и авторитарным лидерам Рут Бен-Гиат объяснила почему граждане РФ боготворят своего диктатора Владимира Путина даже после его кровавого вторжения в Украину.

По ее словам, это связано с образом "силача", который создал для себя российский президент. Однако на самом же деле, он "слабый и неуверенный в себе".

Как рассказала Бен-Гиат журналистам издания Еxpress, Путин создал определенный культ личности, за которым спрятал свои комплексы.

В частности, об этом свидетельствует то, что в сети можно найти большое количество фотографий президента РФ с обнаженным торсом в Сибири, купающимся в ледяных водах или скачущим по полю на лошади.

Эксперт говорит, что таким образом глава страны-агрессора хотел показаться перед народом неким богатырем, который способен всех и от всего защитить.

"Я использую слово "силач" для авторитаристов, которые наносят ущерб или разрушают демократию и используют мачизм (проявления агрессивной маскулинности, граничащие или сопровождающиеся мужским шовинизмом - ред.) как инструмент правления наряду с насилием, коррупцией, пропагандой", – добавила Бен-Гиат.

Также, по ее словам, культ личности Путина, часто изображающий его без рубашки, используется для того, чтобы представить его как воплощение русской "силы". Его жестокая и насильственная манера говорить путинизмы, полные угроз, является частью этого.

"Я ясно даю понять, что "силачи" на самом деле слабые и неуверенные в себе люди, но они кажутся в своих странах спасителями, защитниками, временными секс-символами и другими мужскими архетипами", – заявила эксперт.

Читайте такжеЗападное оружие для Украины может заставить Путина заговорить о мире - королевский офицерВ то же время, ученая-международник Нина Хрущева, правнучка бывшего премьер-министра СССР Никиты Хрущева, сравнила Путина со Сталиным, который готов убивать людей, называя это их спасением. Путин. по ее словам, на самом деле слабый и неуверенный в себе человек

"Сейчас Путин далеко ушел от того, чтобы быть сильным человеком. Он полномасштабный деспот, безжалостный маньяк величия наравне со Сталиным и Мао, и гордится этим... Путин бомбит нацию украинцев, которые, по его словам, такие же, как русские. Воистину по-сталински убивать своих людей, заявляя, что это для их же блага, что на самом деле ты их спасаешь", – высказалась Хрущева.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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