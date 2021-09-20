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Слабоумие: ученые узнали удивительный метод, который может помочь сформировать новые воспоминания

20 сентября 2021, 15:49

Ведущий автор исследования Тинг Чу сказал, что цель исследования - повысить качество жизни пациентов за счет стимуляции памяти.

Старость
За последнее десятилетие музыка приобрела терапевтическую ценность/ ua.depositphotos.com

Деменция характеризуется беспорядком и потерей памяти, которые представляют собой существенную угрозу средствам к существованию больных.

Цифры показали, что только в прошлом году от слабоумия и болезни Альцгеймера погибло около 70 000 тысяч человек. Нет лекарства, чтобы остановить прогрессирование когнитивного спада, поэтому были приняты альтернативные меры для защиты от этого состояния.

По информации Express.co.uk, передача информации пациентам с помощью музыки была определена как один из методов, помогающих пациентам запоминать новую информацию.

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За последнее десятилетие музыка приобрела терапевтическую ценность, помогая улучшить настроение, регулировать эмоции и снять стресс, связанный с множеством состояний.

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Также было показано, что музыка может помочь людям с болезнью Альцгеймера вспомнить события из своего прошлого, когда музыка играет на заднем плане.

Пение пожилым людям с деменцией также может помочь им запомнить новую информацию.

Исследование, проведенное в домах престарелых в течение четырех месяцев, показало, что пение на занятиях групповой музыкой значительно улучшило когнитивные способности больных.

Исследователи считают, что музыка может помочь сохранить воспоминания в мозгу пациентов с деменцией, потому что ключевые области мозга, связанные с музыкальными воспоминаниями, относительно не повреждены болезнью.

Ведущий автор исследования Тинг Чу сказал, что цель исследования - повысить качество жизни пациентов за счет стимуляции памяти, снижения настроения и социального взаимодействия.

Говоря о результате, Чу сказал: "Они очень откликнулись на музыку и проявили энтузиазм в переходе к музыке, несмотря на их физические ограничения.

"Положительные реакции, такие как воспоминания, спонтанные танцы и шутки друг с другом, наблюдались на каждом сеансе.

"Эти наблюдения, безусловно, изменили стереотипное представление об этой группе людей как о пассивных и неподвижных.

"Музыка стимулировала их реакцию намного лучше, чем словесные инструкции".

Когнитивный резерв, который можно приобрести с помощью образования, также защищает от дефицита деменции.

Исследования неизменно подчеркивают важность ранней диагностики, лечения и социальной интеграции для улучшения качества жизни пациентов с деменцией.

Музыка давно признана эффективным немедикаментозным лечением, помогающим облегчить неприятные симптомы у пациентов.

Более того, занятия музыкой могут компенсировать возрастное снижение скорости обработки информации, памяти и познания.

Деменция обычно возникает у людей старше 65 лет. Хотя есть некоторые общие симптомы, связанные с деменцией, такие как потеря памяти, конкретные симптомы часто зависят от пораженной части мозга и типа состояния, вызвавшего заболевание.

Существующие лекарства для лечения деменции просто подавляют когнитивные симптомы.

Хотя лекарства от этого состояния все еще ограничены, в этом году первый препарат за почти 20 лет получил условное одобрение регулирующих органов США.

viber
здоровье
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