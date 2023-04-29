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Черты лица указывают на особенности характера: что может сказать о человеке форма губ

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2023, 14:49 обновлено 29 апреля, 15:03
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Каждый может определить характер человека по губам. Существует всего 6 форм губ. Каждая из них указывает на свои особенности в характере.
губы, женщина, девушка
Как определить характер человека по форме губ / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Узнать характер человека по чертам лица можно и делается это достаточно просто. Этим даже занимаются профессионально физиогномисты. Они могут узнать все о характере человека даже с первого взгляда.

Именно черты лица могут рассказать о том, какой человек на самом деле, что для него на первом месте и как он ведет себя в обществе. Даже форма губ влияет на характер человека.

Для начала нужно разобраться, какие существуют виды губ:

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  • тонкие губы,
  • пухлые губы,
  • верхняя губа полнее нижней,
  • верхняя губа тоньше нижней,
  • широкие губы (широкий рот),
  • маленькие губы (маленький рот).

Сейчас мы разберемся, какой же характер у обладателей каждой формы губ.

губы, девушка, женщина
Как определить характер человека по форме губ / фото pexels.com

Тонкие губы

Многие считают, что тонкие губы – признак того, что человек злой по своей натуре. Однако это совсем не так. Сдержанность – это та черта, которая действительно отличает обладателей тонких губ от других. Такие женщины воспитаны, они умеют правильно вести себя в обществе. Они любят много читать, ходить в театры и на выставки. Если они проявляют какой-то интерес, то делают это не ради выгоды, они невероятно искренние люди.

Они также целеустремленные и добиваются успехов в своей сфере деятельности. Они умные и умеют красиво говорить. Эти люди могут быть замкнутыми, но к ним всегда можно прийти за советом или поделиться чем-то сокровенным. Они действительно хорошие друзья, которые не предадут.

Пухлые губы

Женщины с пухлыми губами просто обожают быть в центре внимания. Они любят получать комплименты и подарки от мужчин. Они обладают невероятной чувственностью и любовью к удовольствиям. На это даже указывает их желание подчеркивать пухлые губы, которые они считают одним из достоинств.

Они умеют посмеяться над собой. В отношениях им важна легкость. Они частенько могут позволить себе покапризничать. Но с возрастом такие женщины становятся ответственными женами и матерями.

губы, девушка, женщина
Как определить характер человека по форме губ / фото pexels.com

Верхняя губа полнее нижней

Девушки с пухлой верхней губой чаще всего ведут себя кокетливо. Они не боятся знакомиться с людьми и чувствуют себя уверенно практически в каждой ситуации. Они могут сразу же "разгадать" человека, но при этом оставляют после себя эффект недосказанности, что делают из них настоящих женщин-загадок. Мужчинам такое нравится.

Однако такие девушки могут быть слишком самолюбивы и обидчивы. Им лучше всего подойдет не ревнивый мужчина и очень терпеливый. Такие женщины не могут жить без мужского внимания. Они не пойдут на предательство и будут верны своему избраннику, но вот общение с противоположным полом и легкий флирт для них очень важен.

Верхняя губа тоньше нижней

Женщины с такой формой губ нуждаются в поддержке близких. Они по своей натуре противоречивы. Такие женщины полностью поддаются своему настроению. В какой-то момент они даже не хотят выходить из дома и все время планируют проводить в тихой домашней обстановке. А в другой момент они не могут усидеть на одном месте и хотят веселья, новых знакомств и открытий.

Они могут быть страстными, верными своему избраннику и мечтать о материнстве. В то же время они могут засматриваться на других, бояться потерять свою свободу и в один момент поменять полностью свою жизнь.

Широкие губы (широкий рот)

Женщины с большим ртом невероятно азартные. Они обожают соревноваться и доказывать всем, что они лучшие во всем. Такие люди не боятся проявлять инициативу во всех сферах. Они энергичны, рисковые и все время будто на адреналине. Лучшим вариантом для них станет избранник, с такой же натурой. Более спокойный мужчина за ней может не угнаться.

Такие женщины свободолюбивы и склонны к переменам. Они способны покорить окружающих с первого взгляда.

Маленькие губы (маленький рот)

Женщины с маленькими губами славятся своей пунктуальностью и ответственностью. Они осторожны в принятии своих решений. Если они берутся за дело, то стараются выполнить его идеально и закончить в срок. Они строго подходят к оценке даже собственных достоинств.

Таких женщин можно назвать перфекционистами. Чаще всего эта особенность проявляется в отношениях. С одной стороны у её избранника всегда будут наглажены рубашки и брюки, у него будет отутюжен галстук, а в контейнерах уже будет собран вкусный обед. Однако с другой стороны женщина может придраться даже к таким мелочам, как лежащая на стуле одежда, не помыта чашка или тарелка. Если у них нет настроения, то они могут замкнуться в себе и превратиться в колючего ежика.

Смотрите видео о том, как визуально увеличить губы:

Ранее Главдер рассказывал о том, как узнать все о характере человека по глазам.

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