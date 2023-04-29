Черты лица указывают на особенности характера: что может сказать о человеке форма губ

Узнать характер человека по чертам лица можно и делается это достаточно просто. Этим даже занимаются профессионально физиогномисты. Они могут узнать все о характере человека даже с первого взгляда.
Именно черты лица могут рассказать о том, какой человек на самом деле, что для него на первом месте и как он ведет себя в обществе. Даже форма губ влияет на характер человека.
Для начала нужно разобраться, какие существуют виды губ:
- тонкие губы,
- пухлые губы,
- верхняя губа полнее нижней,
- верхняя губа тоньше нижней,
- широкие губы (широкий рот),
- маленькие губы (маленький рот).
Сейчас мы разберемся, какой же характер у обладателей каждой формы губ.
Тонкие губы
Многие считают, что тонкие губы – признак того, что человек злой по своей натуре. Однако это совсем не так. Сдержанность – это та черта, которая действительно отличает обладателей тонких губ от других. Такие женщины воспитаны, они умеют правильно вести себя в обществе. Они любят много читать, ходить в театры и на выставки. Если они проявляют какой-то интерес, то делают это не ради выгоды, они невероятно искренние люди.
Они также целеустремленные и добиваются успехов в своей сфере деятельности. Они умные и умеют красиво говорить. Эти люди могут быть замкнутыми, но к ним всегда можно прийти за советом или поделиться чем-то сокровенным. Они действительно хорошие друзья, которые не предадут.
Пухлые губы
Женщины с пухлыми губами просто обожают быть в центре внимания. Они любят получать комплименты и подарки от мужчин. Они обладают невероятной чувственностью и любовью к удовольствиям. На это даже указывает их желание подчеркивать пухлые губы, которые они считают одним из достоинств.
Они умеют посмеяться над собой. В отношениях им важна легкость. Они частенько могут позволить себе покапризничать. Но с возрастом такие женщины становятся ответственными женами и матерями.
Верхняя губа полнее нижней
Девушки с пухлой верхней губой чаще всего ведут себя кокетливо. Они не боятся знакомиться с людьми и чувствуют себя уверенно практически в каждой ситуации. Они могут сразу же "разгадать" человека, но при этом оставляют после себя эффект недосказанности, что делают из них настоящих женщин-загадок. Мужчинам такое нравится.
Однако такие девушки могут быть слишком самолюбивы и обидчивы. Им лучше всего подойдет не ревнивый мужчина и очень терпеливый. Такие женщины не могут жить без мужского внимания. Они не пойдут на предательство и будут верны своему избраннику, но вот общение с противоположным полом и легкий флирт для них очень важен.
Верхняя губа тоньше нижней
Женщины с такой формой губ нуждаются в поддержке близких. Они по своей натуре противоречивы. Такие женщины полностью поддаются своему настроению. В какой-то момент они даже не хотят выходить из дома и все время планируют проводить в тихой домашней обстановке. А в другой момент они не могут усидеть на одном месте и хотят веселья, новых знакомств и открытий.
Они могут быть страстными, верными своему избраннику и мечтать о материнстве. В то же время они могут засматриваться на других, бояться потерять свою свободу и в один момент поменять полностью свою жизнь.
Широкие губы (широкий рот)
Женщины с большим ртом невероятно азартные. Они обожают соревноваться и доказывать всем, что они лучшие во всем. Такие люди не боятся проявлять инициативу во всех сферах. Они энергичны, рисковые и все время будто на адреналине. Лучшим вариантом для них станет избранник, с такой же натурой. Более спокойный мужчина за ней может не угнаться.
Такие женщины свободолюбивы и склонны к переменам. Они способны покорить окружающих с первого взгляда.
Маленькие губы (маленький рот)
Женщины с маленькими губами славятся своей пунктуальностью и ответственностью. Они осторожны в принятии своих решений. Если они берутся за дело, то стараются выполнить его идеально и закончить в срок. Они строго подходят к оценке даже собственных достоинств.
Таких женщин можно назвать перфекционистами. Чаще всего эта особенность проявляется в отношениях. С одной стороны у её избранника всегда будут наглажены рубашки и брюки, у него будет отутюжен галстук, а в контейнерах уже будет собран вкусный обед. Однако с другой стороны женщина может придраться даже к таким мелочам, как лежащая на стуле одежда, не помыта чашка или тарелка. Если у них нет настроения, то они могут замкнуться в себе и превратиться в колючего ежика.
Смотрите видео о том, как визуально увеличить губы:
Ранее Главдер рассказывал о том, как узнать все о характере человека по глазам.
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