Скрипит обувь: оригинальные способы убрать "музыкальное сопровождение"

Расскажем, как вернуть тихую походку и сохранить любимые туфли.

Что нужно сделать чтобы не скрипела обувь / pixabay.com

Любимая пара обуви, в которой так комфортно может преподнести неприятный сюрприз в виде скрипа. Раздражающий звук является поводом для беспокойства и поиска ответа на вопрос, что нужно сделать чтобы не скрипела обувь. Причин появления звука много, но существует несколько способов избавиться от него.

Скрипит обувь: причины

Поводов для появления звуков очень много. Скрипеть может, как верхняя часть, так и подошва. Причины, почему обувь скрипит при ходьбе могут быть следующими:

посторонний предмет в шве;

низкокачественные материалы, использованные при изготовлении;

неправильная проклейка частей обуви;

брак при изготовлении пары.

Чаще всего ботинки начинают издавать звуки после длительного ношения и это можно объяснить износом или попаданием посторонних вещей в швы. Также могут скрипеть и новая обувь. В этом случае звук должен насторожить, так как это свидетельствует о браке, допущенном производителем. Поэтому при выборе ботинок в магазине нужно обращать внимание на наличие даже слабого звука. Если он есть, пару лучше отложить.

Скрипит обувь: что делать

Бывает и так, что начинает издавать звук ношенная пара. Возникает вопрос, почему обувь скрипит при ходьбе. Причиной этого является трение деталей друг об друга. Поэтому нужно определить, откуда идет звук – подошвы, каблуков, дратвы (ниток, которыми прострочена подошва и верхняя часть), материалов верхней части.

Если скрипит подошва на ботинках, что делать, в первую очередь нужно проверить наличие трещин. Если на ботинках или туфлях не замечено повреждений, нужно их согнуть и разогнуть несколько раз, что определить, откуда идет звук.

Сделать скрип тише можно с помощью влажной ткани. Для этого понадобиться смочить ткань или полотенце в горячей воде и завернуть в него ботинки. Также можно поставить сверху на влажную ткань. Обувь оставляется на ткани на 10-12 часов. Данные лайфхаки, чтобы обувь не скрипела подойдут для балеток, кед и кроссовок. Исключением являются туфли и ботинки из нубука и замши. Их нельзя заворачивать во влажную ткань.

Что делать если скрипит подошва на ботинках из кожи

Особенного внимания требует обувь из натуральных материалов, так как не все методы подходят. Если скрипит обувь из искусственной или натуральной кожи, можно применить следующий способ:

Смазать верхнюю часть ботинок или туфель свиным или гусиным жиром. Особое внимание нужно уделить швам, жир поможет снизить натяжение нитей. После этого нужно оставить пару в теплом месте на 8 часов, чтобы жир впитался. В конце следует удалить излишки жира. Это можно сделать с помощью ватного спонжа, смоченного в 9% уксусе.

Кожаную и обувь из замши нельзя протирать спиртом. От этого она может потерять цвет и внешний вид.

Если скрипит подошва кроссовок и другой обуви, причина может крыться во влаге, проникшей в структуру ботинок. Чтобы исключить такую возможность нужно просушить пару внутри и снаружи. Звуки может издавать стелька во время ходьбы. Под нее нужно нанести тальк или дезодорант-стик и проблема решится. Если скрипит обувь из искусственной кожи в районе каблука, стоит обратиться в мастерскую. Источником звука могут стать детали каблука. Особенно это актуально для женских туфель, когда стержень в каблуке расшатывается и поскрипывает. Мастер заменит все детали и закрепит их, а звук исчезнет.