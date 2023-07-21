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Сковорода будет служить годами: что нельзя жарить на антипригарном покрытии

Сергей Кущ
21 июля 2023, 02:02
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Владельцам сковородок важно знать, что портит антипригарное покрытие.
Что нельзя жарить на антипригарной сковороде
Что нельзя жарить на антипригарной сковороде / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Антипригарные сковороды стали популярным выбором в кулинарии благодаря своему удобству и возможности готовить с минимальным количеством масла. Мы расскажем, что портит антипригарное покрытие.

Что нельзя делать с антипригарным покрытием?

Использование металлических или острых инструментов: При готовке на антипригарной сковороде не следует использовать металлические лопатки, вилки или ножи. Они могут повредить покрытие и привести к потере его свойств.

Излишнее нагревание: Перегрев антипригарной сковороды может привести к разрушению покрытия и выделению токсичных испарений. Рекомендуется использовать средний и низкий уровень нагрева при приготовлении на такой сковороде.

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Постоянные механические воздействия: Постоянное трение и сильное механическое воздействие на покрытие, например, при многократной мойке в посудомоечной машине, может уменьшить его эффективность и долговечность.

Что нельзя жарить на антипригарной сковороде?

Птицу с костями: Жарка птицы с костями, например, куриных ножек или крыльев, может повредить покрытие, так как острые кости могут царапать его при приготовлении.

Жареную колбасу или сосиски: Жир, который выделяется при жарке колбасы или сосисок, может быть агрессивным к антипригарному покрытию, что приведет к его повреждению.

Еду с обильным использованием масла: Жарка продуктов с избыточным использованием масла или жиров может привести к его перегреву и повреждению покрытия.

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