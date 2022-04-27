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Скоро на Скорпионов обрушится денежный дождь - подробный гороскоп на май 2022

27 апреля 2022, 19:12

Скорпионов ждет очень финансовый месяц. В течение мая стоит ждать прибыли, улучшения финансового положения и новых возможностей для заработка.

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Деньги Скорпионам начнут приходить уже с 3 мая, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 года для Скорпионов.

В мае состоится лунное затмение в знаке Скорпиона, и это будет очень эмоциональное время для представителей знака. Кроме того, ретроградный Меркурий заставит Скорпионов вернуться назад, что-то доделать и поставить точку, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

С 3 мая Скорпионы поменяют ритм жизни и свои привычки. Ожидается новость с работы, придут деньги или хороший заказ, появится новый проект. Здоровье улучшиться, а на работе не исключен служебный роман.

"Благодаря Венере мы всегда довольны. Возможно будет вечеринка на работе, хорошая новость, касающаяся вашего босса или организации. Может вас переводят в лучшее место или отправляют в интересную командировку", - отметила специалист.

Ретроградный Меркурий 2022 - чего ждать Скорпионам

10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 3 июня в секторе денег и прибыли.

"Кто-то вернет долг, вам заплатят за старый проект, может быть вы вернетесь на старую работу и начнете получать зарплату или выйдете из декрета", - говорит гороскоп 2022.

Некоторые Скорпионы устроятся на вторую работу или пересмотрят цены на свои услуги.

Во время ретроградного Меркурия нужно быть острожными с покупками, со временем вы можете передумать и вернете товар в магазин. При этом покупать что-то за полцены или на распродаже можно.

Астролог не советует покупать автомобиль и подписывать важные документы. Внимательно проверяйте ошибки в документах.

С 30 апреля и до 16 мая - коридор затмений. Энергетика настолько нестабильная и хаотичная, что вы не увидите реальную картину. Поэтому принимайте решение только в том случае, если уверены на 100%.

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11 мая Юпитер принесет Скорпионам больше работы и занятости.

"Поступят хорошие предложения по работе или ваш бизнес будет процветать. Ожидается прибыль, расширение в компании. Эти процессы будут продолжаться до 29 октября", - говорит гороскоп для Скорпионов на май 2022.

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У Скорпионов может начаться новый цикл жизни. Вас станут больше замечать, к некоторым придет популярность.

В отношениях - кульминация момента или последняя точка.

"Вы можете разорвать отношения, развестись и одновременно и начать новые отношения", - сказала астролог.

В целом, лунное затмение может у вас сказаться на таких глобальных вопросах как брак, развод, беременность, рождение ребёнка, смена места жительства или смена места работы или карьеры.

С 22 мая снова ждите прибыль. Но это будут чужие деньги - кредиты, деньги партнёра, мужа или жены.

25 мая Марс - планета, которая управляет Скорпионом, заставит их взять на себя обязательства и проявить активность.

Возможно вы выйдете на новую работу, будете проводить финансовые операции, продавать или покупать ценные вещи.

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С 29 мая любые переговоры пройдут хорошо. В отношениях будет гармония.

Новолуние 30 мая 2022 откроет перед Скорпионами новые финансовые возможности: новый кредит, инвестиции, кто-то захочет вложить деньги в ваш бизнес, вы получите финансовую помощь от родителей, ваш муж или жена получит новую работу.

"Новая Луна 30 мая очень хороша для финансового положения Скорпионов. Могут придти деньги одной суммой откуда-то. В целом, появятся новые возможности в плане заработка", - сказала астролог.

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