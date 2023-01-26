Скорлупа слетит с яйца за секунды: секретный ингредиент, который стоит добавить в воду при варке

При варке яиц хозяйки добавляют всего один дешевый продукт, который точно найдется в каждом доме.

Как правильно варить яйца / фото ua.depositphotos.com

В каждом доме с разной периодичностью хозяйки варят куриные яйца. Это продукт, который многие дают детям, добавляют в салаты или другие блюда. Многие просто любят кушать яйца, ведь они насыщены питательным белком.

Однако тут есть один нюанс, который может сильно раздражать. Все дело в том, что после варки их бывает очень тяжело очистить от скорлупы. Особенно это касается свежайших домашних яиц. Иногда скорлупа прилипает к белку настолько сильно, что приходится выбрасывать целые куски продукта, ведь иначе почистить невозможно.

Однако есть способ, который позволяет избавиться от этого надоедливого процесса. Для этого хозяйки используют всего один ингредиент.

Что добавить в воду для варки яиц

Опытные хозяйки не варят яйца без соли. Именно этот продукт слегка разрушает скорлупу, что в итоге делает легче процесс очистки.

Главное, не стоит добавлять соль сразу в холодную воду. Лучше это сделать через несколько минут, когда вода станет более горячей. Тогда соль сможет хорошо раствориться, иначе она может остаться в виде мелких кристалликов на дне кастрюли.

Как правильно чистить яйца от скорлупы

Чтобы процесс очистки занял у вас минимум времени и яйцо осталось красивым и гладеньким, нужно все сделать правильно. После варки стоит полностью слить горячую воду. После этого не спешите заливать яйца холодной водой.

Сперва нужно расколоть саму скорлупу. Яйца можно даже немного побить о стенки кастрюли. Лишь после этого можно заливать их холодной водой.

Через несколько минут вы можете начинать чистить яйца. Скорлупа будет сама слетать.

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