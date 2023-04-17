Скорая свадьба или горе: что сулит разбитое зеркало

Если зеркало разбилось, всегда говорят "На счастье!". Но так ли это и что сулит разбитое зеркало.
Зеркало разбилось - приметы
Зеркало - довольно хрупкий предмет. Одно неловкое движение, и оно может разбиться вдребезги.
Существует суеверие: разбить зеркало – к беде. Однако все не так однозначно. Сначала нужно пересчитать осколки. Если число нечётное, стоит ждать неприятностей, если чётное – все еще может обойтись.
В народе также говорят, что если число осколков нечетное – скоро будет свадьба. При четном количестве осколков человеку грозит утрата близкого человека.
Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало
Считается, что наше отражение в зеркале — это энергетический двойник. Если зеркало разбилось, в него лучше не смотреть, иначе это грозит плохим самочувствием и мелкими неприятностями.
Зеркало упало или треснуло, но не разбилось - приметы
Трещина — это портал, через который выходит вся накопленная зеркалом негативная энергия. Смотреть в треснувшее зеркало не рекомендуется, потому что есть риск получить порцию негативной энергии. Особенно это касается старинных зеркал.
Другие приметы, связанные с разбитым зеркалом
Случайно разбитое в доме зеркало сулит 7 лет несчастий и разочарований всей семье.
Разбитое на множество мелких осколков зеркало сулит большие беды.
Треснувшее зеркало является проводником негативной энергии и может навлечь крупные неприятности на человека, который в него смотрится.
Зеркало разбилось - что делать
Первое, что нужно сделать, это аккуратно собрать осколки. Чтобы собрать мелкие остатки, нужно использовать не пылесос, а смоченный веник. Во время этого процесса не стоит ни с кем разговаривать.
Далее осколки нужно завернуть в черную или ткань любого другого темного цвета и выбросить их в мусорное ведро. Затем осколки нужно как можно скорее унести подальше от дома.
Треснувшее зеркало также стоит завернуть в ткань и просто поскорее выкинуть.
Ранее Главред писал, почему нельзя брать чужие зеркала.
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