Ушел из жизни глава СБУ времен президентства Кучмы

Умер бывший глава СБУ Деркач / фото Лига

Бывший глава Службы безопасности Украины Леонид Деркач скончался в возрасте 82 лет, сообщил его сын экс-нардеп Андрей Деркач.

"Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, который всегда был рядом. Отец вырос в суровые годы войны. Именно эта тяжелая жизнь научила его быть строителем. Он всегда ценил труд людей и старался быть справедливым. Он был созидателем! Строил ли он боевой ракетный комплекс или создавал таможенную систему и до сегодняшнего дня помнил все, что он сделал и создал; защищал ли страну, будучи офицером КГБ; или, пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз… он всегда был созидателем. Он был и останется примером. "Есть такая профессия – Родину защищать". Это про него. Про моего папу. Он ценил людей и много людей сегодня вспомнят его с благодарностью. Вспомнят и в Днепре, и в Киеве, и в Павлограде, где он многое сделал, будучи народным депутатом", - написал его сын в Telegram.

Отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Что известно о Леониде Деркаче

Место рождения. Образование. Родился в Днепропетровске. В 1970 году окончил физико-технический факультет Днепропетровского университета (по специальности "инженер-механик"). В 1973-м - высшие курсы КГБ СССР.

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Карьера. Работал на предприятии Южмаш (Днепропетровск), на предприятиях ракетной промышленности.

С 1972 года - в Управлении КГБ СССР в Днепропетровской области. Был заместителем директора Павлоградского механического завода, начальником Павлоградского отдела КГБ.

С декабря 1992 года - руководитель Государственной службы Украины по вопросам технической защиты информации.

С августа 1994 по июль 1995 гг. - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Валерия Маликова.

С июля 1995 по апрель 1998 гг. - председатель Государственной таможенной службы Украины.

С апреля 1998 по февраль 2001 гг. - председатель Службы безопасности Украины.

2002-2006 гг. - народный депутат Украины IV созыва (от избирательного округа №36 Днепропетровщины). Член фракции партий Промышленников и предпринимателей Украины и "Трудовая Украина". Член Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Регалии. Генерал армии. Действительный государственный советник таможенной службы.

Семья. Женат. Сын Андрей Деркач (1967 г.р.) - бывший народный депутат Украины от Партии регионов.

Ранее Главред писал о том, что украинский актер и писатель Евгений Федорченко умер 13 января на 75 году жизни. Печальную новость о его кончине сообщила в социальных сетях его дочь Елена. Евгений Иванович служил в Национальном академическом украинском драматическом театре им. Марии Заньковецкой. За свою карьеру сыграл более 100 ролей.

За свой вклад в развитие культуры Украины получил звание Заслуженного артиста Украины (1992) и Народного артиста Украины (2006).

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