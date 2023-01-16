Сколько жарить котлеты из свинины: 3 секрета приготовления ароматного и сочного блюда

Расскажем, сколько жарить котлеты с хрустящей корочкой, чтобы они таяли во рту.

Сколько жарить котлеты из свинины / pixabay.com

Ароматные, сочные, с хрустящей корочкой котлеты – мечта любого гурмана. Чтобы приготовить такое блюдо нужно знать точно, сколько жарить котлеты из свинины, говядины или другого вида мяса. Главред предлагает, узнать, как правильно готовить блюдо, чтобы удивить родных.

Как правильно жарить котлеты

Для того, чтобы приготовить вкусные и ароматные котлеты понадобиться не так уж много – мясной фарш, лук, хлеб, молоко, 2 яйца, соль, специи. Все это нужно перемешать в однородную массу, а еще лучше пропустить вместе с мясом через мясорубку. Когда фарш готов, появляется вопрос, сколько жарить котлеты на сковороде, чтобы получить сочное блюдо.

Блюдо, которое готовится в домашних условиях, нужно подготовить к приготовлению – заранее сформировать отдельные шарики, которые обваливаются в панировочных сухарях или в муке. Если же это полуфабрикат, то такие котлеты достаточно отделить друг от друга и немного разморозить на тарелке. После этого можно смело жарить.

Время жарки: от чего зависит

Хозяйки знают, что мясо в котлетах должно дойти до полной готовности, поэтому важно знать сколько жарить котлеты на сковороде или сколько запекать котлеты в духовке, чтобы они приготовились. Время приготовления зависит от следующих факторов:

Полуфабрикаты – такие котлеты жарятся недолго после разморозки. Если они замороженные, то придется подержать их на сковороде дольше. Домашние котлеты – жарятся дольше, так как в них сырое мясо. Также стоит их жарить сначала на сильном огне до полуготовности, а затем уменьшить газ и жарить до готовности. Так можно получить саму вкусную и хрустящую корочку. Под крышкой – если жарить свиные котлеты на сковороде и накрыть крышкой, то время приготовления снизится, но не получится хрустящей корочки. Такие котлеты готовят на медленном огне, чтобы они прожарились. Объем котлет также влияет на время приготовления. Крупные изделия нужно готовить дольше, чтобы они прожарились или пропеклись в духовке. Котлеты мелкие можно жарить меньше.

Сколько жарить до хрустящей корочки

Самым главным остается вопрос, сколько жарить котлеты из свинины, говядины. Точного ответа на него нет, каждая хозяйка должна найти оптимальное для себя время приготовления. Однако существуют временные промежутки, за которые блюдо достигает нужной степени прожарки:

Для хрустящей корочки – выкладываются шарики на разогретую заранее сковороду и жарятся в горячем масле и на сильном огне 1-2 минуты. После этого огонь нужно уменьшить и жарить их до полной готовности еще 5-7 минут. Мягкие и сочные котлеты жарятся на разогретом заранее масле. Приготовление начинается с разогрева масла, сами котлеты жарятся на медленном огне по 5 минут с каждой стороны. После этого на сковороду добавляется немного бульона или воды и битки тушатся до полной готовности еще 10 минут с каждой стороны. Также можно выбрать время приготовления в зависимости от размера. В среднем котлеты из свинины и говядины жарятся 10-20 минут. За это время их переворачивают 3-4 раза, чтобы не пригорели.

Время приготовления может увеличится до 20-25 минут, если готовятся крупные и пышные битки. Их также можно готовить под крышкой, чтобы они прожарились и сохранили сочность, мягкость и аромат.