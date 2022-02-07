Сколько яблок нужно есть в день - ответ специалиста / УНИАН

Яблоки содержат множество витаминов и полезных веществ, однако их употребление в больших количествах может навредить организму. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный нутрициолог Надежда Цапкина.

Специалистка также отметила, что яблоки богаты витаминами A, С, В1, В2, РР и Е, магнием, фосфором, йодом, железом, селеном, калием, кальцием, цинком. Фрукт снижает вероятность возникновения рака, улучшает память, укрепляет иммунитет, улучшает эластичность сосудов.

Кроме того, за счет витаминов группы В (рибофлавина, тиамина и витамин В-6), поддерживается здоровье нервной системы.

"Однако употребление яблок в больших количествах может способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса. Цианид — яд, содержащийся в семенах яблоках, поэтому их лучше есть без семян", — предупредила Цапкина.

Как говорит нутрициолог, человеческий организм вполне способен справиться с небольшим количеством цианида, но превышение дозы может быть очень опасным для тела. В день рекомендуется съедать не более двух средних яблок, и отдавать предпочтение лучше зеленым фруктам.

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"Для людей с аллергическими реакциями и следящим за весом больше подойдут зеленые яблоки", — подытожила Цапкина.

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Напомним, ранее кандидат медицинских наук и известный диетолог Римма Мойсенко заявила о том, что для того, чтобы не перегружать пищеварение, говорит Мойсенко, яблоки лучше есть в первой половине дня − в крайнем случае не позднее полдника.

Дневная норма в конце лета – начале осени, когда в продажу поступают яблоки нового урожая, – до 300 граммов.

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