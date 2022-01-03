Сколько стран можно посетить с украинским COVID-сертификатом: ответ Минздрава

Сколько стран могут посетить украинцы с сертификатом / Getty

В скором будущем украинцы смогут посещать еще больше стран с сертификатом вакцинации от коронавируса. Сейчас с документом запросто можно посетить 52 страны мира, сообщается на странице Минздрава в Facebook.

Вскоре Украина присоединится к Глобальной сети COVID-сертификатов и с того момента украинцы смогут посещать больше стран.

По словам заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич, украинцам открыт доступ к 52 странам мира, государств, признающих украинские COVID-сертификаты в Дії.

Впоследствии, несмотря на пандемию коронавируса и распространение нового штамма "Омикрон", украинцам будет открыт доступ еще более 80 государств мира, которые признают украинские COVID-сертификаты, уточнила чиновник.

"В скором времени с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети ковид-сертификатов, способной охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов при пересечении границы ", – сказала Карчевич.

Реклама

По ее словам, это означает, что у вакцинированных граждан Украины будет возможность посещать больше стран без ПЦР-тестов самоизоляции в странах прибытия, если это позволяет эпидемическая ситуация.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться – сделать прививку двумя дозами. При этом человек может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки от коронавируса.

Читайте также: