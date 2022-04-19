Сколько раз во время войны безопасно для психики читать новости - ответ психолога

В условиях военных действий (после того, как Россия устроила 24 февраля полноценное вторжение в Украину) мозг обычного человека никак не может полноценно воспринять весь поток новостей. Об этом заявила известный психолог и эксперт Светлана Арефния.

"Желательно читать новости в течение часа трижды в день", – посоветовала Арефния.

Психолог советует проверять ленту новостей утром, затем в обед, чтобы понимать общее состояние в стране, а также вечером.

"Все время старайтесь восполнять какой-либо деятельностью. Если у вас есть возможность вернуться к работе – это отлично. В течение дня выполняйте простые, но необходимые задачи: убирайте, готовьте, стирайте и тому подобное. Если условия и место, где вы находитесь, позволяют выйти на улицу и поиграть с детьми – не пренебрегайте этой возможностью. Такое времяпрепровождение повышает уровень положительных эмоций и улучшает настроение", ‒ говорит Арефния.

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Напомним, ранее известный психолог Анна Панфилова дала определенные рекомендации людям, по поводу того, как не сделать больно человеку, который переживает горе из-за войны.

Во-первых, не давать оценок тому, что человек сделал либо должен был сделать.

Во-вторых, не нужно обобщать.

И, в-третьих, необходимо сочувствовать, но не делать из человека жертву.