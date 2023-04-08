Сколько раз в неделю нужно мыть туалет: 2 правила ухода за санузлом

Санузел - место в доме, которым человек пользуется регулярно.

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Сколько раз в неделю нужно мыть туалет / коллаж фото instagram safaya.co.uk/roz.marin1

Для того. чтобы унитаз не представлял собой опасности - за ним нужно правильно следить, ведь от проблем, к которым может привести грязный санузел - тяжело отделаться.

Главред расскажет всё о правилах уборки санузла.

Почему нужно мыть унитаз - для начала поговорим о причинах

Бесспорно, мыть унитаз - не совсем приятное бытовое занятие, однако обойтись без него невозможно. Этот процесс можно всячески сокращать и минимизировать риски, однако не избегать, чтобы не навредить себе и своим близким.

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Помимо того, что грязная сантехника выглядит плохо и сохраняет неприятный запах, она также является оазисом и рассадником для микробов и бактерий, которые опасны для жизни и здоровья человека. Мало того, распространяться он могут в радиусе двух метров от самого унитаза.

Сколько раз в неделю нужно мыть туалет - оптимальный вариант

Как мы уже сказали выше, именно унитаз является благоприятной средой для неблагоприятных микроорганизмов, которые могут навредить человеку. По этой причине, унитаз требует особого внимания и дезинфекции.

Согласно оптимальным правилам, унитаз необходимо мыть и дезинфицировать не реже одного раза в неделю с чистящими средствами. В то же время для ванной или душевой кабины достаточно одного раза в две недели.

Чем мыть сиденье унитаза - средства придут на помощь

Важно не только то, сколько раз вы моете унитаз, но и, безусловно, то, чем вы его моете. Всё дело в том, что средство должно пагубно влиять на жизнь микробов.

Следственно - сейчас в ассортименте бытовой химии есть масса средств для уборки санузлов, именно ими необходимо обрабатывать чашу унитаза. Края и сиденье при этом можно обработать более простым способом - средством для очистки ванн.

Чем мыть унитаз без химии - есть альтернативы

В том случае, если вы являетесь противником бытовой химии, унитаз всё равно необходимо обрабатывать и делать это тщательно. В этом случае есть альтернативы. Сделать это можно с помощью раствора уксуса и соды. Для начала необходимо посыпать унитаз содой и оставить её на полчаса. Затем соду необходимо смыть уксусом. Бурлящая реакция оттолкнет грязь от поверхностей и вы сможете щеткой аккуратно его отмыть.

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