Сколько раз в неделю нужно мыть голову: лайфхаки для здоровых волос

Слишком частое мытье головы может привести к тому, что волосы станут менее пышными.

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Нет однозначного ответа на вопрос, как часто правильно мыть голову. Фото Pixabay

Возможно, вы слышали, что чем реже вы будете мыть голову шампунем, тем будет лучше для ваших волос. Или, возможно, вы думаете о том, чтобы и вовсе отказаться от шампуня и присоединиться к движению "без шампуня" в поисках более здоровых и красивых волос.

Эксперты говорят, что нет однозначного ответа на вопрос, как часто люди должны мыть голову шампунем. Возможно, вам не нужно делать это так часто, как вы думаете. Обычно все сводится к личным предпочтениям. Просто взгляните на свой тип волос и выбор укладки.

Как часто нужно мыть голову

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"Я всегда говорила, что можно несколько дней не пользоваться шампунем", — говорит Алли Уэбб, профессиональный парикмахер и основатель Drybar в США. "Для нормальных волос с точки зрения жирности и средней плотности я иногда советую своим клиентам не мыть волосы шампунем как можно дольше".

Что будет, если мыть голову каждый день? Слишком частое мытье головы может привести к тому, что волосы станут менее пышными.

Шампунь задерживает жир, поэтому, если вы делаете это слишком часто, вы можете высушить волосы, сделав их склонными к ломкости, говорит Анджела Лэмб, доктор медицинских наук, доцент дерматологии в Медицинской школе в Нью-Йорке.

"Волосы производят натуральное масло, называемое кожным салом, а шампунь — это эмульгатор, который захватывает и улавливает избыток масла, грязь и остатки продукта, которые затем смываются, чтобы очистить волосы", — говорит Лэмб.

По большей части, немного грязи нормально и естественно. "Она обеспечивает увлажнение и защитный барьер для кожи и волос", — говорит Кэролин Гох, доктор медицинских наук, доцент клинической медицины в Медицинской школе Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Эксперты соглашаются: только небольшая группа людей нуждается в ежедневном мытье шампунем, например, у тех, у кого очень тонкие волосы, у тех, кто много тренируется (и потеет), или у тех, кто живет в очень влажных местах, говорит Гох.

"Если у вас жирная кожа головы, то необходимо ежедневное мытье", — объясняет она. "Иногда люди думают, что у них сухая кожа головы, потому что у них есть перхоть, но в таких ситуациях полезно и более частое мытье".

Для среднего человека, мыть голову через день или каждые 2-3 дня без мытья, в целом нормально.

"Общих рекомендаций нет. Если волосы заметно жирные, кожа головы чешется или шелушится из-за грязи", — говорит Гох, — это признаки того, что пора мыть волосы шампунем.

"Если вы делаете укладку или используете нагретые инструменты для укладки, самое важное, что я говорю людям, — это убедиться, что ваши волосы суперчистые, когда вы начинаете", — говорит Уэбб. "Волосы будут дольше держаться, выглядеть лучше, и в целом вам придется реже использовать эти стрессоры".

По словам эксперта, важно следовать своей интуиции и предпочтениям, с одной оговоркой. "Независимо от того, как себя чувствуют ваши волосы, никогда не делайте паузу дольше 14 дней", — говорит Лэмб.

Го говорит, что с медицинской точки зрения некоторые из ее пациентов моют голову только раз в неделю. Она говорит, что пока у них нет проблем с кожей головы, все в порядке. Она не советует им мыть голову чаще.

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