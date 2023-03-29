Сколько раз можно садить лук на одном месте: как самостоятельно не "убить" огород

Совсем скоро придет время огородов и посадки растений.

Сколько раз можно садить лук на одном месте / ua.depositphotos.com

Лук - достаточно популярный овощ. Многие огородники посадят его совсем скоро. Для того, чтобы овощ порадовал урожаем - необходимо знать о главных правилах его посадки. О них и поговорим.

Сколько раз можно садить лук на одном месте - как сохранить землю

Часто владельцы земельных участков привыкают садить одни и те же новости на привычных местах, однако это не всегда правильно. Важно знать, сколько раз можно садить лук на одном месте, чтобы почва не устала.

Опытные эксперты утверждают, что сохранить плодородие почвы можно, если не садить лук на одном месте более 3-4 сезонов подряд. А пересадить его можно на место огурцов, помидоров или картофеля.

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Что нельзя сажать рядом с луком -правила соседства

Всем давно известно, что неправильное соседство может привести к плохому урожаю двух растений. В таком случае не стоит садить лук рядом с бобовыми, редисом и горохом. Именно эти растения снижают урожайность.

Чего не любит лук - как не "обидеть" овощ

Для того, чтобы урожай любого овоща или фрукта был хорошим, необходимо точно знать, какие условия ему необходимы. В случае с луком всё довольно просто - он не любит тень, сильную влажность и холодную почву.

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