УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим и почему это происходит

28 марта 2023, 17:27
В современном мире достаточно часто можно услышать историю о том, как возвращаются бывшие.
Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим
Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим / коллаж фото ua.depositphotos.com

Мы попытались найти ответы на эти вопросы и разобраться в сути феномена. О том, как часто возвращаются бывшие - читайте далее.

Почему бывшие возвращаются - причины и мотивации

Возвращение бывших - явление массовое, а значит его можно исследовать. Среди общих причин психологи выделяют несколько. Первой причиной называют отдых. Вполне возможно, что после разрыва мужчина отдохнул и увидел свою девушку новым взглядом. Также одним из самых распространенных случаев является тот, когда бывшие возвращаются увидев, что вы стали лучше и у вас все хорошо. В таком случае все просто - человеку вы нужны в хорошей форме. Помимо прочего, возможно, ваш партнер просто забыл всё плохое, что между вами было и решил вернуть всё на круги своя.

Через сколько возвращаются бывшие - оптимальное время

Многие люди настолько зависимы от отношений, что после расставания ждут возвращения своих партнеров ещё очень долго. Несмотря на это стоит понять, что ответа на вопрос о том, через сколько возвращаются бывшие - нет. Это очень индивидуальная история, которая зависит от тысячи факторов и причин, которые невозможно предугадать. Однако точно известно, что не стоит проводить свою жизнь в ожиданиях, куда лучше - наслаждаться ею и искать новые источники радости.

видео дня

Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим - маленькая статистика

Специалисты, которые исследуют тему возвращения к бывшим утверждают, что к бывшим женам возвращаются практически 95% мужчин. Всё дело в том, что некоторые из них думают, что хотят перемен, однако не готовы строить что-то заново.

Среди них, как правило, в течение 5 лет возвращается 65% расставшихся, в тот же момент спустя 5-10 лет поле расставания к бывшим возвращаются 25% партнеров.

Вам также может быть интересно:

отношения интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:06

Чем печеные яблоки полезнее свежих: в чем секрет этого лакомства

18:59

Снимали ТикТок: кадыровцы устроили массовое ДТП на Крымском мостуВидео

18:54

Хотел жениться на любимой после победы: оккупанты жестоко убили украинского чемпионаВидео

18:42

В РФ утверждают, что под Москвой упал сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине"Видео

18:15

"Ничего не треснет?": выяснилась сумасшедшая стоимость билетов на концерт Лорак в РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:02

Макияж, который отпугивает мужчин: 5 любимых женских трендов, которых стоит избегать

17:32

"Дьявол может выйти наружу": астролог предупредил о страшном затмении Солнца в день рождения ГитлераВидео

17:28

"Позволит РФ закрепиться": Блинкен назвал "циничной ловушкой" призывы к прекращению огня в УкраинеВидео

17:27

Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим и почему это происходит

Реклама
17:20

Заглянул под капот и обомлел: механик нашел неожиданную причину поломки авто

17:13

Работает над защитой оккупантов: Китай помогает РФ производить бронежилеты - PoliticoВидео

16:41

Сергей Бабкин показал уморительное свадебное фото с супругой в их годовщину

16:34

Шторм будет валить с ног: на Украину надвигается опаснейший циклон - синоптикиВидео

16:28

Почему не нужно выливать рассол от маслин и оливок: 4 неожиданных варианта использования жидкостиВидео

16:20

Грозили отобрать детей: Лобода рассказала, как Киркорова заставили поддерживать Россию

16:17

Вступление Украины в НАТО - в интересах как нашего государства, так и самого Альянса - КулебаВидео

16:14

Приехал убивать украинцев: на Николаевщине ВСУ ликвидировали Шойгу из ХакасииВидео

16:08

"Приближается Смертоносный Плутон": астролог назвал дату, когда стоит уехать из Украины на месяцВидео

15:49

Сыр фета: польза и вред для организмаВидео

15:43

"Пьют, устраивают вечеринки": что известно о парнях, которых обвиняют в изнасиловании девочки на ЗакарпатьеВидео

Реклама
15:37

Оккупированные территории остаются за РФ: в ОП раскритиковали "мирный план" Китая

15:36

Неоспоримая польза: зачем в CCCР белили бордюры и деревья

15:23

Разногласия во взглядах: украинский телеведущий разорвал все отношения с холостяком ТопольскимВидео

15:18

Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запретыВидео

15:13

ВСУ "перемололи" 650 тысяч оккупантов: РФ негде брать качественный резерв - эксперт

15:10

Что выдает возраст женщины: какие признаки могут за секунду указать на возраст

15:08

Иран и Армения становятся главными партнерами российской агрессии

15:08

Как кошка: гигантская крыса взобралась на мужчину в метроВидео

14:54

Точность теста вас удивит: как определить характер человека по цвету глазВидео

14:51

Как отбелить пожелтевшие кроссовки за 5 минут, чтобы они снова засияли: 3 эффективных способа

14:47

Российский актер и звезда советского кино скончался в нищете

14:42

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

14:40

Цены на автогаз в Украине резко изменились: какая ситуация на заправкахВидео

14:39

Вкуснее Оливье, Винегрета и Шубы в 10 раз: легкий и простой салат на Пасху 2023 - рецептВидео

14:36

"Есть риск смерти большого количества людей": астролог указал самый опасный день апреля 2023 годаВидео

14:21

Звезда "Властелина колец" тайно стал отцом во второй раз

14:13

Притула рассказал, почему не стал отцом в четвертый разВидео

14:05

Россия поплатится за войну против Украины: США поддержали спецтрибунал для РФ

13:53

Омолаживающие и целительные свойства порадуют: почему нужно пить куриный бульон

13:44

Появились новообразования: Настя Каменских экстренно отменяет концертыВидео

Реклама
13:43

Засыпало снегом и ударил мороз: в Украине температура опустилась до -14 градусовВидео

13:33

Назвал Путина "умным человеком, который хотел мира": Трамп сморозил новое скандальное заявлениеВидео

13:25

Гороскоп на апрель-2023 от Влада Росса: чего ждать от солнечного затмения и ретроградного МеркурияЭксклюзив

13:15

Навострил лыжи: скандального митрополита Павла подловили на оформлении загранпаспортаВидео

12:56

Как отстирать очень грязные носки: 3 способа, которые улучшат вид вещей до неузнаваемости

12:27

Разобрали на детали: президент "Мотор Сичи" во время войны запретил передавать вертолет для ГУРВидео

12:26

Жизнь может измениться в корне: почему нельзя использовать чужую расческу

12:23

Им покоряется успех: топ-6 женских имен, чьи владелицы стремятся преуспетьВидео

12:18

От имений до конюшен: журналисты показали состояние Шуфрича на сотни миллионовВидео

12:15

Блондинка в ярком бикини: пышнотелая Селена Гомес показала сочные изгибы

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять