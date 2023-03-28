Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим и почему это происходит

В современном мире достаточно часто можно услышать историю о том, как возвращаются бывшие.

Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим / коллаж фото ua.depositphotos.com

Мы попытались найти ответы на эти вопросы и разобраться в сути феномена. О том, как часто возвращаются бывшие - читайте далее.

Почему бывшие возвращаются - причины и мотивации

Возвращение бывших - явление массовое, а значит его можно исследовать. Среди общих причин психологи выделяют несколько. Первой причиной называют отдых. Вполне возможно, что после разрыва мужчина отдохнул и увидел свою девушку новым взглядом. Также одним из самых распространенных случаев является тот, когда бывшие возвращаются увидев, что вы стали лучше и у вас все хорошо. В таком случае все просто - человеку вы нужны в хорошей форме. Помимо прочего, возможно, ваш партнер просто забыл всё плохое, что между вами было и решил вернуть всё на круги своя.

Через сколько возвращаются бывшие - оптимальное время

Многие люди настолько зависимы от отношений, что после расставания ждут возвращения своих партнеров ещё очень долго. Несмотря на это стоит понять, что ответа на вопрос о том, через сколько возвращаются бывшие - нет. Это очень индивидуальная история, которая зависит от тысячи факторов и причин, которые невозможно предугадать. Однако точно известно, что не стоит проводить свою жизнь в ожиданиях, куда лучше - наслаждаться ею и искать новые источники радости.

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Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим - маленькая статистика

Специалисты, которые исследуют тему возвращения к бывшим утверждают, что к бывшим женам возвращаются практически 95% мужчин. Всё дело в том, что некоторые из них думают, что хотят перемен, однако не готовы строить что-то заново.

Среди них, как правило, в течение 5 лет возвращается 65% расставшихся, в тот же момент спустя 5-10 лет поле расставания к бывшим возвращаются 25% партнеров.

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