Сколько подков можно вешать дома: почему большинство неправильно использует талисман на счастье

Наши предки верили, что подкова привлекает благополучие, деньги и позитивную энергетику в дом. Но не все знают, как правильно пользоваться этим оберегом.

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Сколько подков можно вешать дома/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Подкова – один из самых популярных талисманов. Традиция использования этого предмета именно с такой целью пришла к нам с давних времен. Наши предки верили, что этот талисман может отогнать от жилища злых духов и весь негатив, в то же время он будет привлекать счастье, успех и деньги. Главное знать, как правильно вешать подкову и в каких именно местах жилища она должна находиться.

Есть ряд различных способов, как именно можно разместить такой оберег. Если поесить его над входной дверью снаружи жилья концами вниз, то он будет отгонять злых духов и не пустит в ваш дом негативную энергетику и различные несчастья. Если же разместить подкову над входной дверью внутри жилья концами вверх, то она будет привлекать благополучие, счастье, положительную энергетику и деньги.

Поэтому, местоположение подковы можно выбирать, опираясь на то, какой именно конечной цели вам важнее всего достичь.

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Однако часто возникает вопрос, сколько подков можно вешать дома. Некоторые упорно убеждены, что можно только одну, а некоторые наоборот не ограничивают себя и считают, что "чем больше, тем лучше". Так кто же из них прав?

На самом деле считается, что нет жесткого ограничения на количество подков, которые можно вешать дома, однако лучше всего, чтобы она была одна. Место этой подковы можно время от времени менять, если у вас меняются какие-то жизненные приоритеты или запросы.

Если же вы всё-таки решили усилить эффект и повесить дома не одну подкову, а несколько, то можете воспользоваться следующими подсказками.

Подкову вешают в спальне у изголовья кровати, чтобы она защитила от болезней и бессонницы, а также оберегала супругов от ссор и измен. Если вы хотите привлечь благополучие и успех, то стоит повесить такой оберег в гостиной над камином или на подоконнике.

Можно также повесить подкову над кроватью в детской комнате – тогда она будет привлекать положительную энергетику к вашему ребенку. Если же повесить магнитик в форме подковы на холодильник, то это поможет "заморозить" плохую атмосферу, ссоры и недоразумения дома.

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