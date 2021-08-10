Сколько нужно спать в разном возрасте - ответ экспертов

Потребности во сне могут быть индивидуальными / Фото pixabay.com

Для полноценного восстановления сил взрослому человеку необходимо спать не менее семи-девяти часов в сутки. При этом потребности во сне могут быть очень индивидуальны. Кроме того, они могут зависеть от возраста.

Ученые отмечают, что даже один день дефицита сна может навредить самочувствию. Некачественный сон также может быть связан с тревожностью, депрессией и биполярным расстройством, заявил доктор Радж Дасгупта, доцент кафедры клинической медицины отделения легочной терапии, реанимации и медицины сна Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии, передает CNN.

По его словам, недостаток сна может повысить риск болезней сердца, диабета, ожирения и деменции.

Сколько нужно спать в разном возрасте

Новорожденный ребенок (0-3 месяца) может спать от 14 до 17 часов в сутки.

От 4 до 11 месяцев детям требуется спать 12-15 часов, включая дремоту.

В 1-2 года – от 11 до 14 часов.

В 3-5 лет – от 10 до 13 часов.

В 6-13 лет – от 9 до 11 часов.

В 14-17 лет – от 8 до 10 часов.

В 18-65 лет – 7-9 часов.

Человеку старше 65 лет следует спать 7-8 часов в сутки.

Какой сон самый полезный

Наиболее полезен именно глубокий сон и переход в фазу REM (фаза быстрого движения глаз, когда воспоминания консолидируются и закрепляются). Такой сон способствует улучшению когнитивных способностей в течение дня, а также помогает ярко мечтать. Если человек, не достигает этой фазы сна, то может чувствовать усталость.

Что делать, чтобы высыпаться

Соблюдать режим сна – ежедневно ложиться спать и вставать в одно и то же время. При этом в спальне должно быть темно и прохладно, когда вы ложитесь спать.

Выключать перед сном гаджеты, поскольку их свет может воздействовать на цикл сна и бодрствования.

Практиковать технику осознанности - дыхательную гимнастику, йогу, медитацию.

Полноценно питаться и быть физически активными.

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