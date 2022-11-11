Сколько нужно держать градусник: как правильно пользоваться термометром

"Сколько нужно держать градусник" - вопрос обманчиво простой. Главред детально изучил его и дал на него ответ.
Сколько нужно держать градусник
Вся соль проблемы в том, что время измерения температуры человеческого тела зависит как от самого градусника (либо он, ртутный, либо электронный, либо инфракрасный, либо жидкокристаллический), так и от того, где именно ее мерить (под мышками, в анусе, во рту, в полости, в ушах, в районе артерий на висках). Относительно точно можно ответить на вопрос "Сколько держать ртутный градусник?". Врачи дают такой ответ – 10 минут.
Традиционно в каждом доме или медицинском учреждении есть ртутный термометр. Он очень точный и удобный в эксплуатации. Но в нем находится очень опасный материал - ртуть. Будучи сделанным из стекла, он хрупок и при небрежном использовании может разбиться, разбрызгав множество мельчайших шариков ртути, которую очень трудно собрать.
Именно содержание ртути в градуснике и возможность выливания ртути стала причиной введения запрета на использование этих градусников в некоторых странах Западной Европы.
Сколько надо держать градусник
Нынешнее время предлагает новые безопасные методы измерения температуры электронными, инфра-красными и жидко-кристаллическими термометрами.
Кроме ртутного, есть еще электронный, инфракрасный и жидкокристаллический термометр.
Принцип действия жидкокристаллической пластинки тоже прост – при определенных температурах высвечиваются различные участки пластинки, на которые и нанесены сами градусы. Такой градусник покажет температуру с точностью в пол-градуса уже за 20-30 секунд.
Достаточно понятен принцип работы инфракрасного градусника – контактного и бесконтактного. Он с помощью оптики изучает поверхностную температуру объекта. Оптика прибора улавливает тепловую энергию и фокусирует ее на детекторе. Электроника прибора выдает величину этой энергии и преобразует её в цифровую величину температуры на экране прибора. Лазер, встроенный в прибор, используется только для целеуказания. Этот градусник работает предельно быстро.
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