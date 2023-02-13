Сколько можно носить домашние тапочки, чтобы не заболеть

В материале Главреда можно узнать как часто нужно менять домашние тапочки, чтобы уберечь себя от болезней стоп.

Как часто надо менять домашние тапочки / pexels.com

Многие люди ходят дома в тапочках и не знают, что этот предмет гардероба может очень повредить здоровье стоп и ногтей на ногах. Именно по этому очень важно знать о правилах замены домашних тапочек, ведь лечиться гораздо дольше, чем предотвращать недуг.

Сколько можно носить домашние тапочки - разница в материалах

Плохая вентиляция и ненатуральных материалы в изготовлении домашней обуви приводят человека к болезни стоп и ногтей, а именно - грибкам и микозам.

К выбору тапочек по этой причине следует относиться ответственно. Так тапочки из кожи или из натуральной ткани и с открытым носом - будут служить дольше, поскольку за ними нужен простой уход и они не так сильно подвергают ноги человека недугам.

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Что касается других материалов, например - ненатурального меха и тканей, их придется стирать довольно часто, чтобы обезопасить себя, но при этом, такие материалы довольно часто быстро теряют форму при постоянных стирках.

Как часто нужно менять домашние тапочки - сохранить здоровье и не ходить в старом

Согласно рекомендациям врачей, обрабатывать и дезинфицировать домашние тапочки необходимо каждую неделю. Делать это можно дезинфицирующими средствами или стиркой с содой.

А вот менять домашнюю обувь необходимо раз в квартал, то есть - 4 раза в год.

Можно ли стирать домашние тапочки - правила ухода за обувью

За тапочками стоит ухаживать часто, это не трудно.

Правила стирки:

прежде, чем отправить тапочки в машину - обработайте их мыльным раствором вручную

стирайте тапочки в мешочке или наволочке

температура стирки должна не превышать 30-40 градусов

необходимый режим - ручная стирка

отключите отжим

прополщите два раза

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