glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сколько можно носить домашние тапочки, чтобы не заболеть

13 февраля 2023, 19:29
В материале Главреда можно узнать как часто нужно менять домашние тапочки, чтобы уберечь себя от болезней стоп.
Как часто надо менять домашние тапочки
Как часто надо менять домашние тапочки / pexels.com

Многие люди ходят дома в тапочках и не знают, что этот предмет гардероба может очень повредить здоровье стоп и ногтей на ногах. Именно по этому очень важно знать о правилах замены домашних тапочек, ведь лечиться гораздо дольше, чем предотвращать недуг.

Сколько можно носить домашние тапочки - разница в материалах

Плохая вентиляция и ненатуральных материалы в изготовлении домашней обуви приводят человека к болезни стоп и ногтей, а именно - грибкам и микозам.

К выбору тапочек по этой причине следует относиться ответственно. Так тапочки из кожи или из натуральной ткани и с открытым носом - будут служить дольше, поскольку за ними нужен простой уход и они не так сильно подвергают ноги человека недугам.

видео дня

Что касается других материалов, например - ненатурального меха и тканей, их придется стирать довольно часто, чтобы обезопасить себя, но при этом, такие материалы довольно часто быстро теряют форму при постоянных стирках.

Как часто нужно менять домашние тапочки - сохранить здоровье и не ходить в старом

Согласно рекомендациям врачей, обрабатывать и дезинфицировать домашние тапочки необходимо каждую неделю. Делать это можно дезинфицирующими средствами или стиркой с содой.

А вот менять домашнюю обувь необходимо раз в квартал, то есть - 4 раза в год.

Можно ли стирать домашние тапочки - правила ухода за обувью

За тапочками стоит ухаживать часто, это не трудно.

Правила стирки:

  • прежде, чем отправить тапочки в машину - обработайте их мыльным раствором вручную
  • стирайте тапочки в мешочке или наволочке
  • температура стирки должна не превышать 30-40 градусов
  • необходимый режим - ручная стирка
  • отключите отжим
  • прополщите два раза

Также вам может быть интересно:

здоровье Тапочки
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:36

Путин объявит новое наступление, когда будут двигаться танки и самолеты – политтехнолог о планах РФ

19:29

Сколько можно носить домашние тапочки, чтобы не заболетьВидео

19:20

Уроки Минских договоренностей, которые нельзя забыватьмнение

19:14

Samsung Galaxy S23 Ultra - первая топовая новинка 2023 года новости компании

19:09

Lifecell круто взвинчивает тарифы: украинцам назвали дату и новую ценуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:00

Как без лишних усилий разделать скумбрию на филе: невероятные трюки на заметку хозяйкамВидео

18:39

Пухлые щечки и широкая улыбка: Тина Кароль показала архивное фото с красавчиком-братом

18:32

Как сделать, чтобы масло не стреляло: чрезвычайно простой способ навсегда забыть о проблеме

18:20

Вселенная раскошелится: 3 знака зодиака скоро получат ошеломительную сумму денегВидео

Реклама
18:11

"Авиация точно будет": эксперт рассказал о западном оружии для наступления ВСУВидео

17:48

Почему 15 февраля нельзя класть деньги на стол: приметы и что запрещено делать на Сретение ГосподнеВидео

17:32

Гарантии безопасности для Украины: в НАТО раскрыли вероятную формулу и срокиВидео

17:12

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще два внедорожника

17:03

Своего не отдадут и чужое возьмут: самые жадные знаки зодиака

17:03

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся объявить, что ждут третьего ребенка

17:01

Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делатьВидео

16:56

Сказочное везение ходит следом: женщины с этими именами всегда под крылом у ангелов-хранителейВидео

16:47

Финский актер продает украинские блюда, чтобы помочь УкраинеВидео

16:46

"Наступит его конец": астролог назвал месяц смерти ПутинаВидео

16:43

В бункер – на бронепоезде: Путин пересел из самолета на "железку"Видео

Реклама
16:29

Истребители и тяжелое вооружение для Украины: Столтенберг заявил, что РФ начала крупное наступлениеВидео

16:24

Небанальные идеи: какой оригинальный подарок на 14 февраля можно подарить любимому человекуВидео

16:15

В Украину ворвется сильный шторм: синоптики объявили об опасности и сильном снегопадеВидео

16:09

Но в топе у украинцев: российская певичка Инстасамка перечисляет огромные суммы на армию оккупантовВидео

16:06

Красный Крест выплачивает по 2,5 тысячи гривен: кому из украинцев светит поддержкаВидео

15:57

Путин под наблюдением онколога: в РФ засекретили закупки "Кремлевки"Видео

15:57

Меган Фокс ответила на слухи о том, что она бросила жениха из-за его изменыВидео

15:53

РФ может напасть на одну из стран НАТО: майор ВСУ объяснил цель ПутинаВидео

15:39

Митяй из "Сватов" стал седым потрепанным дедомВидео

15:38

Готовим пышный и золотистый омлет: 3 ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки

15:28

Зачем засохший багет моют под холодной водой и заворачивают в фольгу - уникальный рецепт гренокВидео

15:01

В СССР не выбрасывали испорченные фрукты и прокисшее молоко: как их использовали хозяйкиВидео

14:57

Почему нельзя ломать хлеб и кто его должен резать: старинные приметыВидео

14:33

Гросу похвасталась нехилым похудениемВидео

14:18

Любовный гороскоп на неделю 13-19 февраля: Близнецам – острота в отношениях, Рыбам – важные решенияВидео

14:11

Никита Джигурда заступился за заключенного Михаила Ефремова: "Рюмки водки в жизни не выпил"

13:56

89% украинцев готовы сражаться с оккупантами даже в случае ядерного удара – опрос

13:51

Запад вооружит ВСУ триадой: эксперт назвал причину передачи Украине F-16Видео

13:49

"Где я": в РФ скандал с концертом певца, который не мог понять, зачем он на сценеВидео

13:40

РФ пытается отвлечь внимание от подготовки следующих актов агрессии – ПодолякВидео

Реклама
13:25

Рианна шокировала новостью о второй беременностиВидео

13:21

"Старики принесли войну": легендарный украинский актер высказался о российских артистахВидео

13:17

Блейк Лайвли "проговорилась", что она и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз

13:07

К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяекВидео

13:04

У Путина появилось новое смешное прозвищеВидео

13:04

"Попытка поцеловать кровавые руки Путина": в МИД Украины ответили Берлускони из-за слов о Зеленском

13:00

Гороскоп на завтра 14 февраля 2023: Близнецам – признание, Стрельцам – креативные решения

12:59

Чего ждать от нового наступления России и когда закончится война – чат с Георгием Тукой

12:58

Гороскоп Таро на 14 февраля 2023: Весам - запретный роман, Львам - неземное счастье, Ракам - переменыВидео

12:51

РФ готовит переворот в Молдове, Украина перехватила план Москвы - СандуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять