УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Осложнение диабета и появление тромбов: сколько можно есть бананов, чтобы не навредить организму

2 сентября 2022, 04:15

Бананы - очень полезный фрукт, однако им нельзя злоупотреблять. Большое количество съеденных бананов может серьезно навредить организму.

бананы
Сколько можно есть бананов в день / 1zoom.ru

Бананы - это фрукт, который найдется в каждом магазине. Его молодые мамы используют, как первый прикорм для маленьких деток. Бананы едят и спортсмены. Они обладают очень полезными свойствами.

Однако оказывается, что много бананов кушать нельзя, ведь они могут серьезно навредить организму.

Мы разобрались, чем именно полезны бананы и как много их можно съедать в день, чтобы этот фрукт не вредил организму.

Видео дня

Чем полезны бананы

Стоит сразу акцентировать внимание на том, что существует несколько видов бананов - от зеленых до желтых. Чем они желтее, тем они спелее.

Так вот именно желтые бананы быстро выводят из организма лишнюю жидкость и снижают артериальное давление, а также уменьшают отечность. Бананы богаты витаминами группы В (В1, В2, В6). В них много витамина С (треть от суточной нормы) и РР. Кроме того, в бананах содержится железо, кальций, калий, фтор, а также фосфор.

При частом употреблении этого фрукта укрепляются стенки сосудов, а также улучшается работа нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

В слегка недоспелых бананах содержится много пектина и клетчатки, которые необходимы для здоровой микрофлоры кишечника и пищеварения. Этот фрукт помогает нормализовать стул у людей, которые сталкиваются с проблемой запора или диареи.

Калий и магний, которые содержатся в бананах, укрепляют сердечную мышцу и нормализуют ритм сердцебиения, тем самым снижают риск появления гипертонии и инсульта.

бананы
Сколько можно есть бананов в день / 1zoom.ru

Зачем спортсмены едят бананы

Этот фрукт отлично восполняет энергию, которая была потрачена во время тренировки. Это происходит за счет углеводов, которых в бананах достаточно много. Таким образом спортсмены закрывают одноименное окно.

К тому же, когда человек занимается спортом, то вместе с потом из организма выходит много калия. Бананы, как вы уже поняли, перекрывают этот дефицит.

Такой перекус отлично подходит для людей, которые хотят набрать мышечную массу, а вот худеющим лучше его не употреблять, так как в нем много сахарозы и глюкозы.

Бананы
Сколько можно есть бананов в день / УНИАН

Чем вредны бананы и кому их нельзя есть

Медики считают, что бананами нельзя злоупотреблять именно из-за большого количества углеводов, которые в них содержатся. Их очень осторожно следует кушать людям с сахарным диабетом и тем, кто страдает от ожирения. Ведь фруктоза может всё усугубить.

Также бананы могут сделать кровь более вязкой, что очень опасно. Все из-за того, что этот фрукт выводит жидкость из организма. Людям, которые страдают заболеваниями сосудов и склонны к образованию тромбов, лучше не включать бананы в ежедневный рацион та и еще в большом количестве.

Бананы
Сколько можно есть бананов в день / ua.depositphotos.com

Сколько бананов можно есть в день

На этот вопрос нет одного ответа, ведь все зависит от того, кто именно употребляет бананы и имеет ли этот человек сопутствующие заболевания.

В целом эксперты говорят, что здоровому человеку можно съедать максимум 2-3 небольших банана в день. Таким образом будет получена максимальна польза и не повысится дневная норма углеводов (если следить за питанием).

Людям, которые страдают ожирением или хотят сбросить вес лучше есть не более 1-2 банана в неделю.

Деткам, которые начинают знакомиться с обычной пищей, можно давать от половины до целого банана. Но обратите внимание, что зеленые бананы могут вызвать у малышей запор, по этому лучше отдать предпочтение желтым бананам.

Ранее Главред рассказывал, как с пользой можно использовать кожуру от бананов.

Вас также заинтересует:

бананы банан вредная еда полезные свойства
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:40

На Киевщине "тихая охота" завершилась трагедий: погибли дети

04:15

Осложнение диабета и появление тромбов: сколько можно есть бананов, чтобы не навредить организмуВидео

03:50

Самое модное окрашивание 2022: 4 главных оттенка осени, которые подойдут буквально всем

03:20

Самый вкусный ужин за 20 минут на скорую руку: простой рецептВидео

03:15

Эксперт пояснил, как ВСУ разрушили миф о русской "второй армии мира"Видео

Реклама
02:45

Как отстирать шторку для ванной: 3 эффективных способа от грязи, желтизны и плесени

02:10

Ливни атакуют: три области Украины ждет настоящий погодный "армагеддон"Видео

01:33

"Как же вы себя загубили": Волочкова шокировала снимками из своего детства и молодости

01:12

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса рассказала, как справляется с горемВидео

01:04

Гороскоп на неделю 5-11 сентября: Овнам – большой куш, Близнецам – ловушка, Водолеям – исполнение мечтыВидео

00:51

Приметы на 2 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была удачнойВидео

00:40

Екатерина Репяхова прокомментировала свое расставание с Виктором Павликом

01 сентября, четверг
23:52

Сидите дома: выезд мужчин за границу под залог неожиданно решили отложитьВидео

23:44

Соловьев снова прицепился к Пугачевой

23:26

"Будем заходить и уничтожать": Подоляк раскрыл планы по освобождению всей УкраиныВидео

23:13

Дети Пугачевой и Галкина пришли на первое сентября в школуВидео

22:51

Известная танцовщица из России назвала себя украинкой, чтобы попасть на Танцы со звездами во ФранцииВидео

22:32

Россия уже начала "расшатываться" и скоро потеряет свои "колонии" - Данилов

22:09

Удача и деньги текут рекой: какие 4 имени несут восхитительный успех каждомуВидео

22:08

Гороскоп на сентябрь 2022 для Водолеев: что ждет в любви, финансах и на работеВидео

Реклама
21:41

Собрали 19 млн грн: "Океан Ельзы" рассказали, сколько собрали денег для Украины и на что потратят

21:38

"Иногда лучше молчать": у Зеленского ответили Лукашенко на его скандальное заявлениеВидео

21:13

Сообщали РФ, куда бить ракетами по ВСУ: в Николаеве разоблачили полицейского с женойВидео

21:12

"Можно попасть в подвал": сотрудница ЗАЭС пожаловалась на условия работы в оккупацииВидео

21:02

Экс-депутат Госдумы РФ дал прогноз, распадется ли Россия на десятки государств

20:49

Ударят сильные морозы: синоптики рассказали о холодном циклонеВидео

20:45

Украина и российский "скотный двор": насколько же разные у нас детимнение

20:36

Гороскоп на сентябрь 2022: Козероги достигнут невиданных высот в карьере и получат большой кушВидео

20:31

"За два часа можно было послушать только сказки "Росатома": Подоляк разнес визит МАГАТЭ на ЗАЕСВидео

20:27

Американский миллиардер поработал комбайнером на РовенщинеФото

20:25

"Уже даже пиво не берет": жена оккупанта рассказала, как испугалась взрывов в КрымуВидео

20:20

Эксперт спрогнозировал, когда у оккупантов пойдут критические проблемы со снарядамиВидео

20:10

Приметы на 3 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

19:59

У Зеленского раскрыли сценарий контрнаступления ВСУ и назвали главные направленияВидео

19:44

Подоляк отреагировал на бредни Путина о новой "цели" войны в УкраинеВидео

19:33

Под Угледаром ВСУ ликвидировали командира спецназовцев оккупантов РФВидео

19:28

Крым перестал быть центром циклонамнение

19:26

Защищал Киев и Донбасс: оккупанты убили под Авдеевкой украинского спортсмена – призера ЧМ

19:25

Гороскоп на сентябрь 2022: Стрельцы станут богачами месяцаВидео

19:20

Глава МАГАТЭ покинул территорию Запорожской АЭС: первые результатыВидео

Реклама
19:19

Россия несет потери и испытывает дефицит человеческих ресурсов - APВидео

19:04

Гороскоп на завтра, 2 сентября 2022: Близнецам – сплетни, Львам – деньги, Козерогам – важная встречаВидео

19:03

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук восхитила подтянутым телом и бронзовым загаром на пляже Монако

18:58

"Какого черта": у Зеленского ответили Макрону насчет посредничества Ирана в переговорах с РФВидео

18:50

День нотариата 2022 в Украине: поздравления, картинки и открытки к празднику

18:43

Кадыров угрожает Кремлю из-за запрета мусульманской книги: намекает на отделение и джихадВидео

18:41

РФ из-за провала оккупантов поставила новый дедлайн для захвата востока УкраиныВидео

18:34

Взрывы и дым у Антоновского моста: стало известно о новой "бавовне"Видео

18:33

Макрон оправдался, почему хочет продолжать диалог с ПутинымВидео

18:30

В начале сентября будет мощная магнитная буря: предупреждение украинцамВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять