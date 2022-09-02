Осложнение диабета и появление тромбов: сколько можно есть бананов, чтобы не навредить организму

Сколько можно есть бананов в день / 1zoom.ru

Бананы - это фрукт, который найдется в каждом магазине. Его молодые мамы используют, как первый прикорм для маленьких деток. Бананы едят и спортсмены. Они обладают очень полезными свойствами.

Однако оказывается, что много бананов кушать нельзя, ведь они могут серьезно навредить организму.

Мы разобрались, чем именно полезны бананы и как много их можно съедать в день, чтобы этот фрукт не вредил организму.

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Чем полезны бананы

Стоит сразу акцентировать внимание на том, что существует несколько видов бананов - от зеленых до желтых. Чем они желтее, тем они спелее.

Так вот именно желтые бананы быстро выводят из организма лишнюю жидкость и снижают артериальное давление, а также уменьшают отечность. Бананы богаты витаминами группы В (В1, В2, В6). В них много витамина С (треть от суточной нормы) и РР. Кроме того, в бананах содержится железо, кальций, калий, фтор, а также фосфор.

При частом употреблении этого фрукта укрепляются стенки сосудов, а также улучшается работа нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

В слегка недоспелых бананах содержится много пектина и клетчатки, которые необходимы для здоровой микрофлоры кишечника и пищеварения. Этот фрукт помогает нормализовать стул у людей, которые сталкиваются с проблемой запора или диареи.

Калий и магний, которые содержатся в бананах, укрепляют сердечную мышцу и нормализуют ритм сердцебиения, тем самым снижают риск появления гипертонии и инсульта.

Сколько можно есть бананов в день / 1zoom.ru

Зачем спортсмены едят бананы

Этот фрукт отлично восполняет энергию, которая была потрачена во время тренировки. Это происходит за счет углеводов, которых в бананах достаточно много. Таким образом спортсмены закрывают одноименное окно.

К тому же, когда человек занимается спортом, то вместе с потом из организма выходит много калия. Бананы, как вы уже поняли, перекрывают этот дефицит.

Такой перекус отлично подходит для людей, которые хотят набрать мышечную массу, а вот худеющим лучше его не употреблять, так как в нем много сахарозы и глюкозы.

Сколько можно есть бананов в день / УНИАН

Чем вредны бананы и кому их нельзя есть

Медики считают, что бананами нельзя злоупотреблять именно из-за большого количества углеводов, которые в них содержатся. Их очень осторожно следует кушать людям с сахарным диабетом и тем, кто страдает от ожирения. Ведь фруктоза может всё усугубить.

Также бананы могут сделать кровь более вязкой, что очень опасно. Все из-за того, что этот фрукт выводит жидкость из организма. Людям, которые страдают заболеваниями сосудов и склонны к образованию тромбов, лучше не включать бананы в ежедневный рацион та и еще в большом количестве.

Сколько можно есть бананов в день / ua.depositphotos.com

Сколько бананов можно есть в день

На этот вопрос нет одного ответа, ведь все зависит от того, кто именно употребляет бананы и имеет ли этот человек сопутствующие заболевания.

В целом эксперты говорят, что здоровому человеку можно съедать максимум 2-3 небольших банана в день. Таким образом будет получена максимальна польза и не повысится дневная норма углеводов (если следить за питанием).

Людям, которые страдают ожирением или хотят сбросить вес лучше есть не более 1-2 банана в неделю.

Деткам, которые начинают знакомиться с обычной пищей, можно давать от половины до целого банана. Но обратите внимание, что зеленые бананы могут вызвать у малышей запор, по этому лучше отдать предпочтение желтым бананам.

Ранее Главред рассказывал, как с пользой можно использовать кожуру от бананов.

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