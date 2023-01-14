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Сколько может хранится еда в холодильнике: все, что нужно знать, чтобы не отравиться

14 января 2023, 23:48
Расскажем о правилах хранения продуктов и готовых блюд в холодильнике.
Сколько может храниться еда в холодильнике
Сколько может храниться еда в холодильнике / pixabay.com

Большинство хозяек готовят еду на несколько дней вперед, но мало кто знает, сколько можно хранить еду в холодильнике и доедать ее позже без ущерба для здоровья. Этот вопрос важен так как на пище появляются бактерии, способные вызвать заболевания. Не всегда эти бактерии вызывают неприятный привкус или запах, проявляются визуально.

Условия хранения еды в холодильнике: температура, влажность

Скорость, с которой портится готовая еда или продукты питания во время хранения зависят от температуры в нем. Оптимальными и достаточными условиями для сохранения свежести являются +4 градуса по Цельсию. Если температура выше и повышается влажность, это способствует гниению.

В морозилке продукты питания должны быть заморожены, а температура должна быть всегда ниже 0 градусов. Постоянные колебания условий приводит также к гниению. Если в холодильнике продукты хранятся несколько дней, то в морозилке они могут находиться в течение нескольких месяцев и не терять своей свежести.

Не стоит хранить продукты и приготовленные блюда в холодильнике при длительном отключении электроэнергии. Особенно актуально это условие в современных условиях. В холодное время года заменить холодильник может балкон или подоконник за окном.

Сколько можно хранить еду в холодильнике

При соблюдении правильных условий продукты могут храниться в холодильнике в течение 5-7 дней, но также стоит знать сроки хранения для отдельных категорий продуктов и блюд:

  • мясо - 2 дня;
  • фарш - 1 день;
  • рыба и морепродукты - от 18 до 24 часов;
  • выпечка - 3-4 дня;
  • сыр - 8-20 дней;
  • свежее молоко - 1 день;
  • йогурт - 1 месяц;
  • сливочное масло - от 21 до 30 дней;
  • рагу и суп - 3 дня.

При этом в морозилке мясо и рыба могут храниться до 6-8 месяцев при стабильной температуре ниже 0 градусов.

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