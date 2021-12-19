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Сколько мандаринов можно съесть за день детям и взрослым - ответ диетолога

19 декабря 2021, 02:36

Мандарины незаменимы в сезон простудных и вирусных заболеваний, а еще их очень любят дети. Эксперт рассказала о пользе и вреде этого фрукта.

мандарины
Мандарины нельзя есть без меры / Фото pixabay.com

Мандарины - один из главных атрибутов Нового года, и этот фрукт особенно любят дети. В чем польза мандаринов и как часто их можно есть детям, рассказала нутрициолог Виктория Говоруха.

По словам эксперта, детям можно есть не более двух мандаринов в день, так как они содержат большое количество витамина С и считаются одним из самых больших аллергенов. К тому же мандарины содержат много кислот, на которые детский организм может отреагировать по-разному, написала Говоруха в Instagram.

К слову, взрослым мандаринами тоже нельзя объедаться. Рекомендовано не более 4-6 штук в день.

Фрукт рекомендовано употреблять за или через полчаса после основного приема пищи.

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"Если у вас на обед (завтрак или ужин) были тяжелые жирные блюда, то, закусив их мандаринкой, вы поможете желудку быстрее переварить съеденное. А вот на пустой желудок мандарины есть нельзя – опять же, из-за высокой концентрации кислот в них. Иначе лакомство может спровоцировать изжогу или метеоризм", - отметила диетолог.

Мандарины - польза

Мандарины, как и другие цитрусовые, относятся к богатым источникам витамина С. Именно поэтому эти фрукты незаменимы в сезон простудных и вирусных заболеваний, ведь аскорбиновая кислота способствует выработке в организме особых веществ, благодаря которым укрепляются защитные силы организма.

Также есть в мандаринах и витамин D. Именно от его недостатка наш организм может страдать зимой из-за нехватки солнечного света, что в первую очередь проявляется ухудшением настроения, негативными кожными проявлениями и т.д.

Кроме того, мандарины богаты витаминами К, В1, В2, а также особыми эфирными маслами, которые в совокупности положительно влияют на эластичность сосудов. Так что порция этого фрукта в день помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Мандарины - вред

Перед употреблением мандарины обязательно нужно помыть, так как в кожуре кроется много опасностей. Дело в том, что перевозчики покрывают зеленые фрукты этиленом, который относится к токсическим веществам и накапливается в печени.

Такие мандарины липкие на ощупь. Во время чистки фрукта все вредные вещества попадают на руки, а затем на мякоть. Нельзя чистить мандарины зубами.

Мандарины с зелеными пятнами свидетельствуют о болезни фрукта. Ненатуральный восковой блеск на кожуре значит, что мандарины обработали фунгицидами.

Как сообщал Главред, Новый год 2022 уже не за горами, и перед праздниками традиционно дорожают мандарины. Средняя цена мандаринов в Украине в декабре 2021 года достигает 35 грн. При этом аналитики говорят, что цены на мандарины резко возрастут на 30%. В то же время, цены на другие цитрусовые будут снижаться. В среднем за кило апельсинов придется отдать до 35 гривен , а за лимоны – до 37 гривен.

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здоровье мандарины диетолог
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