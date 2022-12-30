Сколько хурмы в день нужно съедать: удивительная польза и опасность "пищи богов"

Что самое полезное в хурме - в плодах содержатся многие микроэлементы, в том числе йод, железо, магний, калий.

Хурма - чем полезна и сколько можно съесть за день / Фото pixabay.com

Хурма – популярный продукт на сегодня доступный практически каждому. С древности латинское название рода Diospyros, согласно греческим источникам, переводится как "пища богов".

Хурма: что надо знать

Даже при большом содержании сахара хурма не способствует резкому повышению сахара в крови. Важно помнить - в 100 граммах продукта содержит всего 62 ккал.

Даже сам ярко-оранжевый цвет хурмы свидетельствует о богатстве бета-каротина и биофлавоноидов. Также в плодах содержатся различные микроэлементы, в том числе йод, железо, магний, калий.

Отметим, что плоды хурмы можно употреблять в свежем виде, высушивать, варить из них варенья, десерты, и даже делать сидр, вино, пиво и самогон.

Кому категорически нельзя есть хурму

Не забывайте, что не всем полезны плоды хурмы. Не стоит налегать на нее людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, анемией.

Также не рекомендуется есть хурму людям с сахарным диабетом, панкреатитом в стадии обострения, а также тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой и запоры.

Хурма польза

Издавна считается, что хурма помогает преодолеть ранние формы токсического зоба. Народные целители убеждены, что хурмой можно вылечить атеросклероз и бронхит, а соком — цингу. Хурма улучшает работу желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы.

Существуют целые диеты, богатой хурмой. Они способствуют нормализации липидного обмена. При этом плоды хурмы благоприятно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей. Добавим, что хурма обладает ярко выраженным мочегонным эффектом.

Сколько хурмы в день нужно съедать

Давно известны результаты наблюдений, который говорят о том, сколько хурмы можно съесть безболезненно для организма. Несмотря на то, что каждый организм индивидуален, существуют общие рекомендации.

Они свидетельствуют, что в день человеку рекомендуется употреблять не более 50–100 г хурмы (в среднем - половина плода).

Что произойдёт с организмом если есть хурму каждый день

В этом случае провоцируется риск резкого повышения уровня гемоглобина. Кроме того, наверняка повысится работоспособность, за что отвечают витамины группы В и магний.

Можно заметить влияние на поддержание пищеварения — здесь свою роль играет пектин (содержится в группе пищевых волокон). За счет наличия калия и фосфора хурма помогает контролировать артериальное давление и работу сердца.

Почему нельзя есть хурму на голодный желудок

Давно известно, что не рекомендуется есть хурму натощак. Это может негативно повлиять на работу организма. Ведь хурму лучше всего употреблять через час после еды. Об этом в один голос говорят и эксперты. Поэтому на голодный желудок кушать ее не стоит. Также можно прислушаться к рекомендации предпочтительного времени приема хурмы – до 17:00.

Почему вредно много хурмы

Излишнее употребление хурмы может негативно отразиться на самочувствии. При этом последствия могут быть самыми негативными.

Ведь большое количество съеденной хурмы провоцирует формирование фитобезоаров. При этом формируются неперевариваемые комки, которые затрудняют проходимость пищи и могут вызывать тошноту, рвоту, боль в животе и запоры.

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