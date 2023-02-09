Сколько дают денег за декретный отпуск: как государство помогает матерям

Невзирая на войну, украинцы надолго не откладывают решение вопроса с деторождением Главред разобрался в проблеме "Сколько дают денег за декретный отпуск?".

Сколько дают денег за декретный отпуск - детальный ответ/ коллаж фото УНИАН

С таким галопирующем уровнем цен в Украине (и курсом гривны к доллару) никто, думается не будет спорить, что декретный отпуск и полагающиеся к нему выплаты – подспорье для семьи (особенно молодой) весьма заметное.

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С 1 января нынешнего года после рождения первого дитя семья из государственного бюджета 50 тысяч грн. После рождения второго — 100 тысяч грн, третьего — 150 тысяч грн.

Кроме того, в 2023 году подняли сумму единовременной выплаты после рождения ребенка:

на первого – 15 тысяч грн;

на второго – 30 тысяч грн;

на третьего и каждого последующего – 45 тысяч грн.

Остальные деньги будут выплачиваться частями на протяжении трех лет.

Как самой посчитать себе рассчитать декретные выплаты

Ответ прост. Нужно всего взять свою среднюю зарплату за одни сутки. А потом перемножить на число суток декретного отпуска.

Далее такой показатель определяется следующим образом – берется доход. А затем уже на него начисляется единый социальный взнос (доход за год, который предшествовал отпуску, нужно поделить на 365 суток).

Но нужно помнить, что если вы взялись считать свой средний доход, то в счет не идут периоды, когда вы находились на больничных, шли в отпуск за собственный счет, ну и, собственно, если были в предыдущие годы в отпуске по уходу за детьми.

Как говорят эксперты, если в расчетный период женщина не работала, либо (на горе работодателям) уходит в декрет в первый день работу, то среднедневную заработную плату ей нужно рассчитывать, исходя из зарплаты.

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Женщины, которые не оформлены в украинской системе государственного соцстраха, согласно законодательству, не лишены права получить декретные деньги.

Официально же не работающим женщинам уровень выплат декретных денег также установлен на уровне четверти прожиточного минимума (в расчете на один месяц).

Далее расчет простой − В нынешнем году прожиточный минимум в расчете на месяц составляет 2589 гривен. Получается, что размер декретных выплат для неработающих женщин на месяц будет на уровне 647 грн.

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