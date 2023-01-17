Сколько часов должен работать генератор: максимальный ресурс и как его не угробить

Сколько должен отдыхать генератор - главные правила и особенности работы.

Расход генератора в час - что важно знать / Pixabay/jeanvdmeulen

Генераторы электрического тока, бензиновые и дизельные, вынужденно стали в Украиной приметой времени. Их можно встретить в любом городе и даже в селе. Они обеспечивают электропитанием больницы, школы и объекты критической инфраструктуры.

При этом зачастую у многих пользователей возникают сразу несколько вопросов: время непрерывной работы инверторного генератора, а также расход генератора в час.

Время непрерывной работы бензинового генератора

Несмотря на множество моделей генераторов, в среднем, они имеют схожие параметры. У большинства производителей средний срок непрерывной работы бензиновых генераторов колеблется в пределах от 7 до 14 часов. Разница может быть из-за особенностей модели, типа используемого топлива, а также мощности агрегата. Если время непрерывной работы генератора превышено, необходимо незамедлительно его выключить и дать охладиться всем узлам и системам.

Сколько может работать генератор без перерыва

Отметим, что моторесурс бензиновых и дизельных генераторов может отличаться. Стоит учитывать, что срок службы генераторов с бензиновым двигателем определенно ниже, чем у дизельных.

Срок службы бензиновых генераторов – не менее 600-800 часов непрерывной работы;

Срок службы дизельных генераторов – до 10 тысяч часов и больше.

Сколько нужно бензина на час работы генератора

Здесь стоит учитывать то, что расход топлива генератором зависит от того, каким двигателем оснащено оборудование.

Генератору мощностью до 3 кВт для работы необходимо около 0,7-1,1 л бензина или дизельного топлива в час;

Генератору с мощностью более 3 кВт требуется не менее 2-2,8 литров топлива за час работы.

Ресурс бензинового генератора

На это влияют множество факторов. Среди них: качество деталей, а также сборки, условия и продолжительность эксплуатации и даже особенности топлива, заливаемого в бак. Электрогенераторы в среднем служат от 2-х до 10 лет.

Обратим внимание на то, что у бензинового генератора ресурса работы двигателя хватает, в среднем, на 3-5 тысяч моточасов. При этом закономерность довольно очевидна – чем чаще и дольше используется генератор, тем быстрее сокращается его моторесурс и срок его службы.

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