Склеить не получится, но можно предотвратить: боремся с посеченными волосами

Узнав, как избавиться от секущихся кончиков волос, представительницы прекрасного пола смогут значительно облегчить свою жизнь.

Как остановить сечение волос / chedonna.it

Секущиеся на концах волосы - распространенная проблема среди обладательниц длинных волос. Такие концы значительно влияют на внешний вид локонов, делая их безжизненными и нездоровыми. В случае с сечением волос - эту проблему легче предупредить, чем решить.

Разберемся в чем дело.

В чем причина сечения волос - почему это происходит с вашими локонами

Секущиеся волосы не позволяют отрастить длинную и красивую косу, поскольку каждый волосок разделяется на две половинки в конце. Происходить это может по множеству причин:

ослабление иммунитета

сбой гормонального фона

неправильно питание и преобладание в нем жирной и сладкой пищи

частые стрессы

злоупотребление алкоголем

неправильный уход и косметические средства

жесткая вода

неправильное расчесывание

механические повреждения

Как остановить сечение волос - главные правила

В борьбе с данной проблемой важно избавиться от тех волос, которые уже посеклись и приступить к предотвращению ее возвращения с помощью простых правил.

Как избавиться от секущихся кончиков волос:

не расчесывайте волосы, когда они мокрые

следите за правильным рационом питания

не пренебрегайте термозащитой

подбирайте правильный уход

старайтесь не осветлять волосы

не пользуйтесь расческами и заколками с железными элементами

увлажняйте волосы кондиционерами

пользуйтесь шелковыми наволочками

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