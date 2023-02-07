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Склеить не получится, но можно предотвратить: боремся с посеченными волосами

7 февраля 2023, 23:20
Узнав, как избавиться от секущихся кончиков волос, представительницы прекрасного пола смогут значительно облегчить свою жизнь.
К чему снится стричь волосы
Как остановить сечение волос / chedonna.it

Секущиеся на концах волосы - распространенная проблема среди обладательниц длинных волос. Такие концы значительно влияют на внешний вид локонов, делая их безжизненными и нездоровыми. В случае с сечением волос - эту проблему легче предупредить, чем решить.

Разберемся в чем дело.

В чем причина сечения волос - почему это происходит с вашими локонами

Секущиеся волосы не позволяют отрастить длинную и красивую косу, поскольку каждый волосок разделяется на две половинки в конце. Происходить это может по множеству причин:

  • ослабление иммунитета
  • сбой гормонального фона
  • неправильно питание и преобладание в нем жирной и сладкой пищи
  • частые стрессы
  • злоупотребление алкоголем
  • неправильный уход и косметические средства
  • жесткая вода
  • неправильное расчесывание
  • механические повреждения

Как остановить сечение волос - главные правила

В борьбе с данной проблемой важно избавиться от тех волос, которые уже посеклись и приступить к предотвращению ее возвращения с помощью простых правил.

Как избавиться от секущихся кончиков волос:

  • не расчесывайте волосы, когда они мокрые
  • следите за правильным рационом питания
  • не пренебрегайте термозащитой
  • подбирайте правильный уход
  • старайтесь не осветлять волосы
  • не пользуйтесь расческами и заколками с железными элементами
  • увлажняйте волосы кондиционерами
  • пользуйтесь шелковыми наволочками

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