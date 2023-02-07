Склеить не получится, но можно предотвратить: боремся с посеченными волосами

Узнав, как избавиться от секущихся кончиков волос, представительницы прекрасного пола смогут значительно облегчить свою жизнь.
Секущиеся на концах волосы - распространенная проблема среди обладательниц длинных волос. Такие концы значительно влияют на внешний вид локонов, делая их безжизненными и нездоровыми. В случае с сечением волос - эту проблему легче предупредить, чем решить.
Разберемся в чем дело.
В чем причина сечения волос - почему это происходит с вашими локонами
Секущиеся волосы не позволяют отрастить длинную и красивую косу, поскольку каждый волосок разделяется на две половинки в конце. Происходить это может по множеству причин:
- ослабление иммунитета
- сбой гормонального фона
- неправильно питание и преобладание в нем жирной и сладкой пищи
- частые стрессы
- злоупотребление алкоголем
- неправильный уход и косметические средства
- жесткая вода
- неправильное расчесывание
- механические повреждения
Как остановить сечение волос - главные правила
В борьбе с данной проблемой важно избавиться от тех волос, которые уже посеклись и приступить к предотвращению ее возвращения с помощью простых правил.
Как избавиться от секущихся кончиков волос:
- не расчесывайте волосы, когда они мокрые
- следите за правильным рационом питания
- не пренебрегайте термозащитой
- подбирайте правильный уход
- старайтесь не осветлять волосы
- не пользуйтесь расческами и заколками с железными элементами
- увлажняйте волосы кондиционерами
- пользуйтесь шелковыми наволочками
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Автор: Елизавета Бельмас