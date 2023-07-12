Скидка в размере 100%: кто из украинцев может получить льготы на коммуналку и топливо

Украинские пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие по определенным специальностям, имеют возможность воспользоваться 100% льготой на оплату коммунальных услуг и приобретение печного бытового топлива, в частности сжиженного газа.
Как сообщают в Пенсионном фонде, пользоваться льготой имеют право бывшие:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учреждений образования сферы культуры.
В то же время в ПФУ подчеркнули, что членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.
Однако, как отметили в Пенсионном фонде, проживание в сельской местности и работа по определенной специальности не гарантирует получение 100% скидки на коммунальные услуги и приобретение топлива. Отмечается, что право на такую льготу есть только в случае, если претендент имеет низкий доход.
"Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одно лицо, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн). Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца определения такого права", - говорится в сообщении.
Какие документы необходимы для получения льготы:
- Справка или записи в трудовой книжке, удостоверяющие данные о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям.
- Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
- Документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Куда обратиться, чтобы получить 100-процентную скидку:
Заявление и необходимые документы нужно подавать в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать тремя способами:
- Лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- По почте – на адрес органа Фонда;
- Online – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".
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