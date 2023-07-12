Скидка в размере 100%: кто из украинцев может получить льготы на коммуналку и топливо

Эта возможность предусмотрена для тех, кто проживает в сельской местности и работал по определенным специальностям.

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Украинские пенсионеры могут не платить за коммуналку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинские пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие по определенным специальностям, имеют возможность воспользоваться 100% льготой на оплату коммунальных услуг и приобретение печного бытового топлива, в частности сжиженного газа.

Как сообщают в Пенсионном фонде, пользоваться льготой имеют право бывшие:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учреждений образования сферы культуры.

В то же время в ПФУ подчеркнули, что членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.

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Однако, как отметили в Пенсионном фонде, проживание в сельской местности и работа по определенной специальности не гарантирует получение 100% скидки на коммунальные услуги и приобретение топлива. Отмечается, что право на такую льготу есть только в случае, если претендент имеет низкий доход.

"Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одно лицо, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн). Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца определения такого права", - говорится в сообщении.

Какие документы необходимы для получения льготы:

Справка или записи в трудовой книжке, удостоверяющие данные о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям.

Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Куда обратиться, чтобы получить 100-процентную скидку:

Заявление и необходимые документы нужно подавать в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать тремя способами:

Лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг; По почте – на адрес органа Фонда; Online – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

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