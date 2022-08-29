Сказочное везение и успех в делах: 4 знака зодиака – в любимчиках фортуны до конца 2022 года

Они смогут укрепить материальное положение и встретить свою любовь.
Последние четыре месяца 2022 года станут счастливым периодом для четырех представителей зодиакального круга. Они смогут воплотить задуманное в жизнь и осуществить давние желания.
О том, кто из знаков зодиака сможет укрепить финансовое положение, а кто встретить свою вторую половинку в начале осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.
Астрологи назвали четыре знака, которые смогут поймать удачу за хвост в конце 2022 года. Их ждут большие перемены в жизни.
Рак
Представители водного знака смогут правильно расставить приоритеты и переосмыслить важное и второстепенное в их жизни. Сосредоточившись на главном, вы сможете не только укрепить материальное положение, но и увеличить доход. Интересное деловое предложение откроет перед вами новые перспективы. Свободные Раки смогут встретить человека, который заставит сердце биться чаще.
Лев
В последние месяцы 2022 года внимание Львов будет сфокусировано на финансовых вопросах. Вы сможете увеличить доход и заняться делом, которое будет не только по душе, но и полезно для вашего кармана. Увеличение доходов позволит вам сделать крупные покупки и отправиться в путешествие. В личной жизни Львов тоже можно ожидать приятных перемен – предложение руки и сердца или пополнение в семье.
Дева
В конце 2022 года представителей земного знака зодиака могут ожидать большие профессиональные успехи. Вы сможете завоевать уважение и авторитет среди начальства и коллег. Не исключено и продвижение по картерной лестнице. Новая должность принесет новые заботы и вместе с тем повышение заработной платы. Неожиданная встреча может оказаться судьбоносной.
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Стрелец
Стрельцы также смогут достичь немалых профессиональных успехов и проявить свои сильные стороны. Начальство оценить решительность и целеустремленность представителей огненного знака. Не исключена солидная прибавка к зарплате, которая позволит побаловать себя долгожданной покупкой. Это счастливый период для Стрельцов, белая полоса, в которой может сбыться даже самое заветное желание.
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